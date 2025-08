La FIFA offre deux terrains Unity Pitch aux communautés d'Auckland

L'Unity Pitch a été une présence colorée avant et pendant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et en Nouvelle-Zélande 2023™

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA a peut-être quitté Aotearoa Nouvelle-Zélande, mais l'esprit du plus grand événement sportif féminin à avoir débarqué sur leurs côtes restera vivant. La FIFA a offert un Unity Pitch à la communauté d'Auckland/Tāmaki Makaurau, tandis que d'autres parties ont été utilisées pour créer un deuxième terrain synthétique à l'école Beach Haven située sur la côte nord de la ville.

L'Unity Pitch a été l'un des symboles les plus visibles de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, voyageant entre les villes hôtes avant le match d'ouverture avant de devenir le cœur footballistique du Fans Festival de la FIFA pendant le tournoi.

Plus tôt ce mois-ci, l'Unity Pitch a été retiré de son emplacement au Cloud sur Queen's Wharf pour être installé définitivement à un endroit à déterminer par le conseil municipal d'Auckland.

La FIFA avait prévu suffisamment de matériel de rechange pour les réparations du terrain pour en créer un deuxième plus petit, si bien que les élèves de l'école primaire de Beach Haven ont eu la joie de découvrir le gazon coloré installé sur un ancien terrain de netball.

"Les enfants n'en croyaient pas leurs yeux en arrivant lundi", a déclaré la directrice adjointe de l'école primaire de Beach Haven, Anoushka Dallow. "C'était tellement enthousiasmant pour nous et pour les élèves. Ce terrain était peu utilisé et aujourd'hui il était plein d'enfants jouant à toutes sortes de sports", a-t-elle ajouté.

"Des dizaines de milliers de footballeurs de tous âges ont profité de l'Unity Pitch lors de ses déplacements autour d'Aotearoa Nouvelle-Zélande et nous sommes ravis qu'il ait désormais deux foyers permanents à Auckland/Tāmaki Makaurau pour que les jeunes filles et les jeunes garçons en profitent pendant de nombreuses années à venir", a déclaré Jane Patterson, directrice des opérations de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Nouvelle-Zélande.

L'Unity Pitch a commencé sa tournée autour d'Aotearoa Nouvelle-Zélande en janvier lorsqu'il a été installé au cœur d'Auckland/Tāmaki Makaurau avant de se déplacer à Hamilton Lake à Hamilton/Kirikiriroa, Logan Park à Dunedin/Ōtepoti, Queen's Wharf à Wellington/Te Whanganui-a-Tara et un bref passage au Soundshell à Napier/Ahuriri, avant de revenir au Festival des fans de la FIFA à Auckland/Tāmaki Makaurau.

Pendant cette période, les cinq villes qui ont accueilli l'Unity Pitch ont organisé de nombreux tournois et matches, avec plus de 44 000 joueurs ayant foulé sa surface artificielle devant des milliers de spectateurs au bord du terrain.

"La Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande a été un succès écrasant et l'Unity Pitch a joué un rôle important pour faire connaître l'événement. Nous sommes heureux que l'héritage de ce tournoi soit visible et accessible chaque jour aux habitants d'Auckland/Tāmaki Makaurau", déclare Patterson.