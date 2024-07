L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

Nous voulons être une source d'inspiration pour la prochaine génération, qui doit savoir qu'on peut faire une carrière professionnelle dans le football. Quand j'étais petite, je ne pensais pas à ça, tout simplement parce que le professionnalisme n'existait pas dans le football féminin. Mais maintenant, ces filles vont nous voir jouer en Coupe du Monde... Notre devoir est de faire en sorte non seulement qu'elles soient fières de nous, mais qu'elles se rendent compte aussi des efforts et de la passion que nous fournissons pour notre pays" - Beth Mead, attaquante anglaise (FIFA.com)

"Nous avons battu la France 4-1 pour mon premier match sur le banc mais jusqu’alors, j’avais vraiment le sentiment que certaines personnes espéraient me voir échouer. Après cette victoire acquise avec la manière, tous mes détracteurs ont disparu ! J’ai pu commencer à me détendre un peu. Je n’avais plus à prouver sans arrêt que je n’étais pas un intrus dans le football féminin" - Gary Neville, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre féminine (FIFA.com)

"Kylian Mbappé est fantastique. Il est jeune, il a gagné des beaux trophées depuis le début de sa carrière. Il est en train de dévolopper son talent. Il fait du bon boulot et il va continuer. Il doit rester concentré, même si il y a une hype immense autour de lui actuellement et malgré tout ce qui se passe pour lui. Rester concentré et travailler encore plus dur. Ainsi, il sera encore meilleur" - Zlatan Ibrahimovic, ancien attaquant du PSG (LAGalaxy.com)

"Si j'étais allé au Real Madrid, j’aurais gagné à coup sûr et j’aurais marqué plus de 200 buts, mais je me serais ennuyé. Et cela aurait été pareil à Milan. Je n’ai pas gagné un seul titre avec la Fiorentina, mais j’avais faim et j’aimais la sensation que les autres aient un avantage sur nous" - Gabriel Batistuta, ancien buteur argentin

"Frenkie de Jong, de l’Ajax. Dans les matchs que nous avons disputés, j’ai essayé de le presser, le pousser, autant que je pouvais, mais je n’ai jamais réussi à attraper le ballon" - Antoine Griezmann, attaquant français, interrogé sur le meilleur qu'il ait affronté (Oh My Goal)

"Mon contrat se termine en 2020, j'adore la ville de Paris, le club. Je me rends compte que lorsque j'ai commencé ma carrière, les probabilités que je joue un jour pour le Paris Saint-Germain étaient de 0,0001 %. En réalité, je n'ai aucune raison de me plaindre. Parfois, j'ai du temps de jeu, parfois un peu moins. Il faut prendre la vie avec philosophie. Ce qui se passe ici pour moi, c'est tout simplement inespéré et je savoure tous les jours" - Thomas Meunier, latéral droit du PSG

"Je le trouve assez pondéré, assez sage sur le terrain, a dit Garcia. Je l'attendais encore plus à fleur de peau, ou qu'il y ait un sentiment d'injustice plus profond chez lui quand on siffle des fautes contre lui. C'est un beau bébé, et quand il va à la bagarre avec les défenseurs, il en prend des coups. Il essaye de gagner le ballon, oui, de temps en temps, il fait des fautes, rarement intentionnelles" - Rudi Garcia, entraîneur de l'Olympique de Marseille, à propos de Mario Balotelli