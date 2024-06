L'hebdo des bons mots

Je me sens bien, je suis en pleine forme. Je suis comme Benjamin Button, je suis ,évieux et je vais mourir jeune" - Zlatan Ibrahimovic , lors de son arrivée au Los Angeles Galaxy

"J'ai très vite vu qu'il avait toutes les qualités pour devenir un bon entraîneur. Ce n'est pas un hasard quand on s'impose tout de suite dans un aussi grand club que la Juve. Irréprochable, toujours le geste juste. Il guidait ses partenaires sur le terrain et en dehors. C'est même le seul joueur que j'ai croisé dans ma carrière qui était déjà entraîneur sur le terrain" - Marcello Lippi , ancien entraîneur de la Juventus Turin, à propos de Didier Deschamps

"Il n’y a pas de doute que le football doit un Mondial à Léo, pour tout ce qu’il a fait et réussi dans sa vie. J’aime jouer avec le Nain, il est incroyable, inoubliable. Je pourrai raconter à mes filles : j’y étais, j’ai joué avec lui. C’est ce qui m’est arrivé de mieux dans le football. Je prends les espaces pour qu’il décide ce qu’il veut faire, tirer au but, me la donner, ou dribbler trois joueurs et frapper" - Angel Di Maria , ailier de l'Argentine (Olé)

"Si encore cela avait été après une défaite, peut-être que je l’aurais mieux pris. Parfois, une équipe gagne et on pleure parce qu’on a donné sa vie pour son équipe. Dans mon cas, on aurait dit que j’avais tout préparé. Aujourd’hui encore, on continue à en parler. Avec les réseaux sociaux, tout prend plus d’ampleur. Tout cela m’a énervé" - Thiago Silva, défenseur du Brésil, à propos de se ses larmes à Brésil 2014