L'hebdo des bons mots

Dugarry qui tacle Ben Arfa, Deschamps et le registre de Pogba, Barton qui n'est ni Messi ni Neymar : comme chaque samedi, les déclarations les plus marquantes de la semaine écoulées sont sur FIFA.com !

"Il est souvent difficile de déterminer qui est le meilleur mais cette année, je voterais sans hésiter pour Ranieri compte tenu de son exploit en Premier League" - Franco Baresi* , ancien international italien, au sujet de l'Entraîneur de l'Année The Best*

"C’est un long voyage et nous aurons besoin d’une période d’acclimatation. En cette période de l’année, nous disputons beaucoup de matches et ce sera difficile, mais nous abordons ce tournoi avec le plus grand sérieux. Nous allons affronter les champions d’autres confédérations et ce ne sera pas simple. D’ailleurs, ça ne l’est jamais" - Tony Kroos* , milieu de terrain du Real Madrid, à propos de la Coupe du Monde des Clubs*

En France "On verra bien, je ne peux pas dire non, mais je devrais poser la question à mon épouse. C'est elle la patronne" - *Samuel Eto'o , attaquant camerounais, à propos de la possibilité de venir à Marseille*

"Ben Arfa, c’était de l’Urban Foot. Il prenait le ballon, il partait en dribbles, il faisait des courses, il ne regardait personne. Mais ce n’est pas du football ça. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu un joueur faire ça. Comment on peut avoir aussi peu d’intelligence footballistique ? A un moment, on se dit : 'J’alterne, je modifie mon jeu'. Il partait dans des dribbles dans des zones où il n’y avait aucun coéquipier. C’étaient des numéros de soliste de manière systématique. Mais là, ce n’est pas de l’Urban Foot. C’est la Ligue des Champions" - Christophe Dugarry , ancien attaquant de la France après PSG-Ludogorets (2:2)

"Il était bien au-dessus du lot. Je me souviens, on jouait en U17, et au bout de vingt minutes, il met un coup franc de trente mètres et un retourné acrobatique double barre rentrante, deux buts d'anthologie. Et Jean-Luc Vasseur le sort au bout de vingt minutes en lui disant : "Tu as montré que tu n'avais rien à faire dans cette catégorie, va t'asseoir" - Martin Mimoun, joueur de Créteil, au sujet de son ancien partenaire Jean-Christophe Bahebeck (SFR Sport)