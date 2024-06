Cette semaine, dans "l'hebdo des bons mots", on apprend que Thierry Henry est une arme psychologique pour la Belgique, que José Mourinho n'est pas Einstein ou qu'Arsène Wenger vit dans une jungle. Comme à son habitude, FIFA.com a retenu pour vous les meilleures déclarations de la semaine.

Au micro de FIFA.com "C'est un vrai passionné et un fin connaisseur du jeu, attentif à tous les détails. Le football, c'est sa vie. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa capacité en tant qu'entraîneur à transmettre son expérience aux joueurs. Ça, c'est très important. Tout les grands joueurs n'ont pas cette capacité. Thierry a ça naturellement. Nous essayons avec mon staff de couvrir tous les besoins des joueurs et il apporte cette connaissance du très haut niveau parce qu'il sait ce que ça implique de remporter une Coupe du Monde ou un Euro. Il sait aussi ce que c'est d'accomplir quelque chose que les générations précédentes n'ont pas réussi. Thierry est une arme psychologique que nous utilisons le plus possible"*- Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, à propos de son assistant Thierry Henry

"Je jouerai jusqu'à ce que je ne puisse plus avancer ! (rires) À ce moment-là, je penserai à ma reconversion. Je me suis amusé partout où je suis passé. J'ai eu la chance de jouer et de vivre dans des villes magnifiques. Depuis le début, ma carrière ressemble à un rêve éveillé" - *Rafael van der Vaart, milieu de terrain du FC Midtjylland*

"Le secret de notre victoire, c'est que nous nous connaissions depuis très longtemps, sportivement et humainement. Plusieurs internationaux avaient passé de nombreuses années ensemble à Brondby. Certains avaient participé aux Jeux Olympiques ensemble, d'autres s'étaient fréquenté chez les U-21. Nous n'avions plus de secrets les uns pour les autres et c'est ce qui a fait la différence" -* Brian Laudrup, ancien milieu de terrain du Danemark, à propos du sacre à l'UEFA EURO 1992 *

En France"On va mouiller le maillot, on ne va pas compter nos heures. J'espère qu'on sera en mesure à la fin de saison de nous qualifier pour une Coupe d'Europe. Quand je suis passé dans les bureaux administratifs, il y avait écrit : 'On craint dégun (personne)'. Alors on ne craint dégun" - *Rudi Garcia, nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille*

"Il va falloir que Geoffrey Jourdren se reprenne parce que ça ne va pas fort. À chaque ballon, j'ai le cœur qui monte et qui descend"* - Louis Nicollin*, président de Montpellier

"Sur le terrain, je peux avoir un côté vicieux, car j’ai toujours envie de gagner. Mais ça ne dure que 90 minutes" - *Marco Verratti, milieu de terrain du Paris Saint-Germain*

"À Séville, j'ai convaincu tous les joueurs de me faire confiance, et c'est pour cela que nous avons gagné trois fois la Ligue Europa. Mais les joueurs t'écoutent quand tu as gagné leur respect. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore arrivés, mais cela passe par du travail et des résultats" - Unai Emery*, entraîneur du PSG (Le Parisien)*

"Ça a été un problème pour la France, un avantage pour le Portugal. Le Portugal est plus relax sans lui, les joueurs jouent normalement et l'état d'esprit est différent, il n'y a pas de stress. Mais pour la France, ça a été un choc, car sans lui sur le terrain, il fallait se battre encore plus" -* Eric Abidal, ancien défenseur français, à propos de Cristiano Ronaldo en finale de l'UEFA EURO 2016 (Grup14)

En Angleterre"La situation est celle-ci : nous avons joué avec Lingard, Mata et Martial. Je ne suis pas Einstein. Je ne connais pas de système tactique dans lequel je peux jouer avec quatre ailiers en même temps" - *Jose Mourinho, entraîneur de Manchester United sur sa décision de ne pas faire appel à Henrikh Mkhitaryan*

"Avoir Dele Alli, c’est comme quand tu as un cheval sauvage et que tu dois le contenir et le domestiquer. Il a un immense talent, mais il fait parfois un peu le fou. Désormais, il est plus domestiqué" - *Mauricio Pochettino, entraîneur de Tottenham Hotspur*

"Qu'on aime ou pas sa façon de jouer, pourquoi est-ce qu'il devrait s'en soucier ? Il a remporté la Ligue des champions plus de fois que je ne l'ai jouée... De toute manière, le style de jeu n'est pas la première priorité. Ça n'a rien à voir avec le fait de démontrer qui joue le meilleur football. Nous ne jouons pas seulement pour nous amuser et ensuite se dire 'Regardez, on joue bien.' À la fin, nous voulons tous les deux gagner le match" - *Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, à propos de José Mourinho, entraîneur de Manchester United*

"Nous vivons dans une jungle où tout le monde veut vous manger et vous devez maintenir votre vigilance pour survivre. C'est ça la compétition. Tous les jours, vous devez vous battre pour survivre. L'amour de la gagne et la compétitivité de la Premier League sont très excitants" - Arsène Wenger, entraîneur d'Arsenal

En Allemagne "Xabi Alonso est lent, c’est vrai. Je l’ai été aussi en tant que joueur. Mais ce n’est pas une chose négative, c’est l’un des meilleurs joueurs pour transmettre le ballon rapidement. J’ai confiance en Xabi Alonso" - Carlo Ancelotti, entraîneur du Bayern Munich