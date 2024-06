L'hebdo des bons mots

Comme à son habitude, FIFA.com vous propose de terminer la semaine avec les meilleures déclarations entendues ces derniers jours aux quatre coins de la planète foot.

Au micro de FIFA.com"J’entretiens une relation particulière avec l’Afrique. Je me rappelle avoir voyagé tout autour du Cameroun pour disputer des matches amicaux contre des équipes locales. J’ai conservé de très bons souvenirs de chaque endroit où j’ai travaillé et construit de solides amitiés. Un sélectionneur se doit de connaître le pays et sa culture. Il doit aussi avoir un œil sur l’ensemble du territoire, afin de trouver des joueurs susceptibles de rejoindre l’équipe nationale" - Claude Le Roy, sélectionneur du Togo "Je suis obsédé par le but. Je ne pense qu’à ça lorsque je rentre sur un terrain. Et si par malheur je ne marque pas, ça me fait mal"-Fiston Abdul Razak**, attaquant du Burundi

"Nous étions meilleurs que le Cameroun, mais nous avons laissé passer l'occasion de l'emporter et de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Cette élimination a été dure à accepter car la qualification était à notre portée. La sélection tunisienne avait alors des joueurs capables de faire la différence mais nous avons finalement échoué. Cet épisode a été l'un des plus difficiles à vivre dans ma carrière" -* Aymen Abdennour, défenseur tunisien, à propos des qualifications pour Brésil 2014* En France"Je suis un être humain, je préférerais entendre des choses sympas sur moi. Mais qui fait l'unanimité aujourd'hui ? Je serai toujours critiqué. Pour un attaquant, c'est à double tranchant. Quand ça se passe bien, t'es le meilleur et quand tu marques moins, tu es tout de suite visé. Il y a eu un déferlement médiatique autour de moi parce que je suis le concurrent de Karim. Il y a les pro-Karim et les pro-Giroud. Je ne peux rien y faire" - Olivier Giroud, attaquant de l'équipe de France (L'équipe)

"Ce n’est pas Leo Messi, mais il sent le jeu et veut jouer. C’est frais, c’est collectif. Il y a peut-être déjà eu des attaquants plus doués en équipe de France, mais ils ne se sont pas toujours imposés. Lui, il apporte un truc. C’est un joueur qui est juste dans ce qu’il fait, mais qui a surtout la volonté de jouer, de faire des passes, de bouger... Il ne va pas te faire l’exploit à la Messi, éliminer trois joueurs, mais il est actif, c’est du football en mouvement" - *Christian Gourcuff, entraîneur de Rennes, à propos d'Antoine Griezmann (L’Equipe Magazine)*

"J'ai discuté avec Didier Deschamps. Il était le plus triste de ne pas pouvoir sélectionner Benzema. Didier est un compétiteur, il aurait aimé avoir Benzema dans l'équipe. Benzema dit qu'il aime l'équipe de France, mais il l'aime mal, ses déclarations peuvent déstabiliser le groupe, même si les joueurs vont dire que non" - Lilan Thuram, ancien international français

En Allemagne "J’ai marqué 60 buts avec seulement 85 titularisations lors de mon passage à Manchester United. Et au Real, j’ai marqué 9 buts avec seulement 12 titularisations. Alors qu’au Bayer Leverkusen, j’ai été titulaire 37 fois et j’ai marqué 26 buts. La différence est qu’à Leverkusen, ils m’aiment sur le terrain" *- Javier Hernández, attaquant mexicain du Bayern Leverkusen (Four Four Two)

"Le Bayern a recruté les meilleurs joueurs. Il convient de remarquer qu’ils ont un plan alors que les clubs anglais ne disposent plus de cela. Le Bayern fait des très bonnes choses avec son argent à contrario des clubs basés en Angleterre" - Rudi Völler, ancien attaquant de l'Allemagne (Kicker) En Espagne"Jamais je n’oublierais vos marques de soutien quand je vous ai demandé pardon sur la pelouse. Vous m’avez aidé à surmonter ces instants très difficiles. Il y a deux ans, je vous avais dit que nous allions retourner en finale de la Ligue des champions. Maintenant, je peux vous dire que notre capitaine Gabi soulèvera tôt ou tard la coupe aux grandes oreilles et nous célébrerons cela tous ensemble sur la place Neptune" - Juanfran, défenseur de l'Atlético de Madrid sur son compte Instragram après son penalty manqué en finale de la Ligue des champions de l'UEFA En Angleterre"Mon expérience ne me permet pas d'être innocent. J'étais avec Guardiola durant deux ans dans un championnat où soit moi, soit lui étions Champions. Là, si je me concentre uniquement sur lui, ou lui sur moi, le titre de champion ira à quelqu'un d'autre"-*Jose Mourinho, entraîneur de Manchester United* Ailleurs"Le football brésilien d'aujourd'hui est le pire de son histoire. Avant les types offraient des ballets de qualité. Maintenant, le joueur brésilien a perdu beaucoup de technique. Quand je regarde jouer le Brésil, je vois des manques en défense, au milieu de terrain, et en attaque. Lors du dernier mondial, Fred a joué 9" - Alfio Basile, dernier entraîneur de l'Argentine a remporté un titre avec la sélection A (El País)

"Malmö ? Ça ne m’intéresse toujours pas. Je suis trop bon pour le championnat suédois" - *Zlatan Ibrahimovic, attaquant suédois*

"Je crois qu'on a une équipe pour remporter le trophée du fair-play. À la mi-temps en Suisse samedi, je leur ai dit : 'Ils font des fautes sur nous, et nous n'en faisons pas !' À part Vincent Kompany, il faut regarder nos cartons jaunes reçus depuis quatre ans. On est beaux, on joue bien. Mais on ne commet aucune faute" - Marc Wilmots*, sélectionneur de la Belgique*

