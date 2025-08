Fatma Samoura salue le "dévouement envers la jeunesse" à l'occasion du lancement de Football for Schools en Éthiopie

La Secrétaire Générale de la FIFA salue les efforts du gouvernement éthiopien et de la Fédération Éthiopienne de Football (EFF)

Le pays d'Afrique de l'Est est le 102e à lancer le programme FIFA Football for Schools

123 000 ballons ont été expédiés en Éthiopie alors que la phase pilote démarre dans 60 écoles

La Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, a salué le "dévouement envers la jeunesse éthiopienne" du gouvernement et de la Fédération Éthiopienne de Football (EFF) à l'occasion du lancement du programme Football for Schools (F4S) de la FIFA dans le pays.

Lancée en collaboration avec l'UNESCO en 2019, l'idée centrale de cette initiative est de rendre le football plus accessible aux filles et aux garçons du monde entier en l'incorporant dans le système éducatif, leur transmettant des compétences de vie et des aptitudes pour le football.

Entourée d'écoliers, de réprésentants du gouvernement et du Président de l'EFF, Isayas Jira Bosho, à Addis-Abeba, Mme Samoura a souligné le travail qui a été accompli pour lancer le programme et porter à 102 le nombre d'Associations Membres ayant adhéré au programme.

"Permettez-moi de commencer mes remarques en exprimant ma plus sincère reconnaissance envers la Fédération Éthiopienne de Football et le gouvernement de l'Éthiopie pour le travail considérable qu'ils ont accompli ces derniers mois pour lancer le programme Football for Schools. C'est un signe de dévouement envers la jeunesse éthiopienne, un engagement envers l'éducation, un respect des valeurs sociétales et un symbole d'une véritable passion pour le sport et le football", a déclaré Mme Samoura.

"Cette excellente initiative, qui est déjà opérationnelle aux quatre coins du monde, me tient particulièrement à cœur et constitue une partie importante de la Vision 2023-2027 du Président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à rendre le football véritablement mondial."

L'Éthiopie occupe une place centrale dans l'histoire du F4S, la FIFA ayant signé un protocole d'accord avec la Confédération Africaine de Football (CAF) et l'Union Africaine (UA) en 2019, à l'issue d'une Assemblée Ordinaire de l'Union Africaine (UA) qui s'était tenue dans la capitale éthiopienne.

L'un des thèmes clés de ce protocole était de soutenir l'éducation par le biais du football. Avec l'inclusion de l'Éthiopie, 72% du Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et d'Afrique Centrale (CECAFA) sont aujourd'hui engagés envers F4S.

Cinquante-quatre formateurs d'entraîneurs venant de toute l'Éthiopie - dont 30% de femmes - ont suivi une formation de renforcement des capacités de deux jours et mettront maintenant en œuvre la première phase du programme dans plus de 60 écoles pilotes. Il sera ensuite étendu à l'ensemble des 30 000 établissements d'enseignement primaire du pays.

La FIFA a également facilité la mise en œuvre du programme en lançant l'application F4S, qui comprend plus de 100 sessions illustrées de football et de compétences de vie, et a expédié environ 123 000 ballons de taille 4 spécialement conçus pour les enfants et adaptés à tous types de terrains en Éthiopie.

"Nous remercions le gouvernement éthiopien pour sa collaboration sur ce projet et son engagement à réaliser les rêves des enfants en Éthiopie et dans le monde entier. Avec leurs sourires, le dévouement des entraîneurs et l'engagement de l'EFF, nous pouvons envisager un avenir très prometteur", a déclaré Mme Samoura.