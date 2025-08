En hommage à Sir Bobby Charlton (1937-2023)

Survivant de la catastrophe aérienne de Munich, le 6 février 1958, Sir Bobby Charlton a poursuivi son ascension jusqu’à être reconnu comme l’un des footballeurs anglais les plus titrés et les plus talentueux de tous les temps. Aux côtés de son frère Jack, il a participé à la conquête du titre suprême en 1966. Il reste à ce jour le seul international anglais à avoir été appelé pour quatre éditions de la Coupe du Monde de la FIFA™. Sous son impulsion, Manchester United est devenu le premier club anglais à remporter la Coupe d’Europe des clubs champions.

Sir Bobby Charlton était connu et apprécié pour son élégance, la précision de ses frappes lointaines, sa qualité de passe et son énorme volume de jeu.

Fils d’un mineur de charbon, Bobby Charlton voit le jour à Ashington, dans le nord-est du Northumberland, le 11 octobre 1937. Repéré à l'occasion d’une rencontre scolaire, il s’engage à Manchester United à l’âge de 15 ans. Cette génération dorée restera dans l’histoire sous le nom de « Busby Babes », un groupe de jeunes footballeurs bourrés de talent et issus de la politique de formation imaginée par Sir Matt Busby.

Charlton dispute son premier match avec Manchester United en octobre 1956. Cette année-là, les Red Devils remportent le championnat et atteignent la finale de la FA Cup, avant de s’incliner face à Aston Villa. La saison suivante, les Mancuniens s’invitent en demi-finale de la Coupe d’Europe des clubs champions. Tout semble leur sourire... jusqu’à ce que le sort s’en mêle. L’avion qui doit les ramener de Belgrade fait escale à Munich mais, à la troisième tentative de décollage, il finit par s’écraser en bout de piste. Vingt-trois des 44 occupants de l’appareil ne survivent pas à l’accent. L’équipe est décimée. Charlton et Busby comptent toutefois au nombre des rescapés.

Trois mois plus tard, Manchester United échoue en finale de la FA Cup, cette fois face aux Bolton Wanderers. La troisième tentative sera la bonne pour Charlton, qui s’impose en finale devant Leicester City en 1963.

Entretemps, notre homme est devenu un international chevronné. S’il doit se contenter de suivre la Coupe du Monde de la FIFA 1958™ depuis le banc de touche, c’est en tant que titulaire indiscutable qu’il dispute l’édition 1962 au Chili. Il totalise déjà, à l’époque, 24 buts en équipe nationale. Son séjour sud-américain lui permet d'ajouter une unité supplémentaire à son compteur personnel, à la faveur d'un succès 3-1 sur l'Argentine.

Quatre ans plus tard, il mène l’Angleterre à son premier (et, à ce jour, unique) sacre mondial, devant son public. Cette fois, Charlton inscrit le premier but des Three Lions dans la compétition : une frappe longue distance dont il a le secret. Face au Portugal d’Eusébio en demi-finale, il signe un doublé victorieux, au terme d’un match très disputé (2-1).

Remembering Sir Bobby Charlton 01:00

Il collectionne également les succès sous les couleurs de Manchester United : deux titres de champion en 1965 et 1967. De retour à Wembley, il signe deux nouveaux buts historiques en finale de la Coupe d’Europe des clubs champions 1968 pour faire plier Benfica 4-1, après prolongation. Son statut de capitaine lui vaut de brandir le trophée devant une foule en liesse.

Il fait ses adieux à la Coupe du Monde en quarts de finale de l’édition 1970. Les champions du monde doivent s’incliner face à une équipe d’Allemagne de l’Ouest en quête de revanche après son échec en finale, quatre ans plus tôt. Les Anglais mènent un temps 2-0, grâce notamment aux efforts de Charlton. Malheureusement, il doit quitter ses partenaires alors que la RFA est revenue à 2-1. Impuissant, c’est en simple spectateur qu’il assiste au naufrage de ses partenaires, qui s’inclinent finalement 3-2. Dans l’avion qui les ramène en Angleterre, Jack et Bobby Charlton annoncent au sélectionneur Sir Alf Ramsey qu'ils ne souhaitent plus être appelés en équipe nationale.

Charlton met fin à sa carrière internationale après 106 sélections et 49 buts, dont quatre triplés. Il dispute encore trois saisons avec Manchester United. Il quitte son club de toujours en avril 1973, après un match contre Chelsea. On le retrouve la saison suivante aux commandes de Preston North End. Il va même jusqu’à rechausser les crampons pour endosser le rôle d’entraîneur-joueur en 1974/75.

En hommage à Sir Bobby Charlton Previous 01 / 10 1966_ENG_ARG 02 / 10 FIFAPLS_100EXTHL_1970BRAvENG_TMB 03 / 10 Bobby Charlton in action for England in the 1966 FIFA World Cup final against West Germany 04 / 10 FIFA World Cup.Com Trophy Experience 05 / 10 79042444 06 / 10 80747546 07 / 10 World Cup 66 Live 08 / 10 GettyImages-1060205394 09 / 10 Middlesbrough announce the passing of Sir Bobby Charlton 10 / 10 The 'Holy Trinity' statue is seen outside Old Trafford Next

Il restera le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Angleterre jusqu’à être détrôné par un autre Mancunien, Wayne Rooney. Depuis, tous deux ont toutetois été éclipsés par Harry Kane. Sir Bobby Charlton compte 758 matches sous les couleurs de Manchester United. Il est également le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club, avec 249 réalisations.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino s’est exprimé suite à l’annonce de son décès, le 21 octobre 2023 : "Au nom de la FIFA et de la famille du football mondial, j’adresse mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Sir Bobby Charlton. Nous pleurons l’un des héros de l’équipe d’Angleterre championne du monde en 1966, mais aussi un joueur de légende, qui a marqué de nombreuses générations".