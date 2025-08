Visite historique d’Arsène Wenger en Inde : un énorme potentiel à exploiter

Le directeur du Développement du football mondial de la FIFA s’est entretenu avec les hauts responsables du football indien et a visité la nouvelle académie de l’État d’Odisha

Le Programme de développement des talents de la FIFA constitue un élément clé de la stratégie de la FIFA visant à élever le niveau des équipes nationales à travers le monde

La mise en œuvre du programme en Inde se fera avec l’appui de la Fédération Indienne de Football et d’experts de la FIFA

Arsène Wenger, le directeur du Développement du football mondial de la FIFA, s’est rendu en Inde à l’occasion du lancement du Programme de développement des talents de la FIFA dans le pays le plus peuplé de la planète. Cette visite marque un moment fort pour la FIFA, qui a vocation à développer le football et à en élever les standards partout dans le monde.

Ces quatre jours en Inde ont inclus une visite du nouveau centre de formation de Bhubaneswar, dans l’État d’Odisha. Cette structure s’inscrit dans le cadre d’une initiative nationale visant à détecter et à développer les meilleurs jeunes talents du pays.

Lancé en 2022, le Programme de développement des talents de la FIFA a pour but d’améliorer la compétitivité mondiale des équipes nationales, féminines et masculines, pour donner les moyens à un plus grand nombre de pays de briller sur la plus grande des scènes. Ce programme a pour mission principale d’investir dans les académies. L’objectif est que d’ici à 2027, chacune des 75 associations membres dispose d’au moins une académie ou un centre d’excellence grâce au Programme des académies de la FIFA. La formation faisant aussi partie des axes du Programme de développement des talents, la FIFA met à la disposition de ses associations membres l’expertise et les conseils de ses entraîneurs de talents.

Arsène Wenger, Directeur du Développement du Football Mondial de la FIFA, en visite en Inde 03:38

En Inde, c’est Sergi Amezcua qui assurera ce rôle à plein temps, aux côtés du spécialiste haute performance Ged Roddy, qui prodiguera des conseils et son expertise au quotidien sur les questions d’organisation et de mise en œuvre des parcours de développement des talents. Le Programme de développement des talents de la FIFA vient en appui de la Vision 2047 de la Fédération Indienne de Football, en partenariat avec la Super League indienne, la I-League, les grands clubs du pays, les académies et les fédérations régionales.

"De nombreux enfants du monde entier n’ont pas l’opportunité d’exploiter leurs qualités mais, ensemble, nous pouvons y remédier", a déclaré Arsène Wenger. "Nous voulons former des joueurs de haut niveau dans des pays au potentiel de développement élevé, et nul doute que l’Inde fait partie de ces pays. Le potentiel en matière de talent est immense. Nous travaillerons main dans la main avec la Fédération Indienne de Football à exploiter pleinement ce potentiel."

Avec dans ses rangs Philippe Senderos et Ryan Nelson, anciens footballeurs internationaux devenus spécialistes haute performance, la délégation de la FIFA a d’abord rencontré les hauts responsables de la Fédération Indienne de Football à New Delhi, avant de participer à un atelier de deux jours avec des experts indiens de la détection des talents. Elle a ensuite fait escale en Odisha pour visiter une nouvelle académie, mise sur pied dans le cadre d’une initiative conjointe de la Fédération Indienne de Football et de la FIFA, dont l’objectif est le développement d’équipes nationales de jeunes compétitives. Une fois cette académie pleinement opérationnelle, la Fédération Indienne de Football prévoit de poursuivre cette dynamique par la création d’autres centres de formation régionaux dans l’ensemble du pays.

Arsène Wenger, Chef du développement du football mondial de la FIFA, en visite en Inde Previous 01 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 02 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 03 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 04 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 05 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 06 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 07 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 08 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 09 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 10 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 11 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 12 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 13 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 14 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 15 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 16 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 17 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 18 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 19 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 20 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 21 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India Next

"J’espère que l’Inde parviendra à développer son système de formation, que nous verrons de grands joueurs émerger et que le pays participera à la Coupe du Monde de la FIFA™", a ajouté M. Wenger. "Nous pourrions assister à une véritable transformation du monde du football. C’est le sport le plus populaire au monde et un pays comme l’Inde, avec sa population d’1,4 milliard d’habitants y a bien sûr sa place. C’est justement pour cette raison que nous sommes là."

Enfin, Arsène Wenger et la délégation de la FIFA se sont rendus à Mumbai pour un échange avec des représentants de clubs, championnats et fédérations du pays, au cours duquel a été soulignée l’importance d’une approche collaborative dans tous les domaines de l’écosystème footballistique.