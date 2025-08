L’OMS, le Qatar et la FIFA prennent des mesures visant à promouvoir la santé lors de Qatar 2022

Dans le cadre d’un partenariat mondial inédit visant à promouvoir la santé, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’État du Qatar et la FIFA sont convenus d’une série de mesures qui seront mises en œuvre lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, dans le but de protéger et de promouvoir la santé, ainsi que de faire profiter les futurs grands événements sportifs des enseignements qui seront tirés du premier tournoi organisé au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Les hauts responsables de l’OMS, du Ministère de la Santé publique du Qatar, de la FIFA et du Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage (SC) se sont retrouvés à l’occasion de la première réunion du comité directeur du partenariat intitulé "Coupe du monde 2022 en bonne santé : laisser un héritage pour le sport et la santé". Lancé fin 2021, ce partenariat s’engage à : • Protéger la santé de tous ceux qui participent à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ : la FIFA, l’OMS et le Qatar font équipe pour que la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ soit un événement sain et sûr, depuis la mise en œuvre de mesures visant à empêcher la propagation de la COVID-19 à la fourniture de menus sains. • Utiliser la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™ comme une plateforme pour promouvoir des modes de vie sains : Le tournoi incitera des millions de personnes à travers le monde à jouer davantage au football et à être plus actives, notamment grâce à une campagne mondiale pour sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique sur la santé. L’État du Qatar a également signé un partenariat de trois ans avec l’OMS pour améliorer l’accès aux soins et promouvoir des modes de vie sains dans tout le pays. • Établir un plan directeur pour protéger et promouvoir la santé lors de futurs rassemblements de masse : La Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™ représente une occasion unique d’adopter une nouvelle approche en matière d’organisation de grands événements sportifs, qui tienne compte des enseignements tirés de la pandémie et renforce le rôle du sport et de la santé en tant que voie vers le relèvement.

« L’État du Qatar est fier d’être le premier pays du Moyen-Orient à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA, a déclaré S.E. le Dr Hanan Mohamed Al Kuwari, ministre de la Santé publique du Qatar et président de la réunion du comité directeur. Notre objectif principal n’est pas seulement d’organiser un événement sportif réussi, mais aussi de montrer comment le football et le sport en général peuvent favoriser une meilleure santé pour tous. C’est pourquoi nous collaborons si étroitement avec l’OMS, la FIFA et le Comité suprême pour la livraison et l’héritage. » Lors des réunions qui se sont tenues aujourd’hui, les membres du comité directeur ont convenu de plusieurs domaines d’action à mettre en œuvre pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et les événements futurs, notamment : • Dans le prolongement des mesures prises lors de la Coupe arabe de la FIFA™ fin 2021, renforcer la préparation aux situations d’urgence sanitaire et veiller au maintien des mesures de précaution visant à endiguer les maladies infectieuses, notamment la COVID-19, afin de préserver la sécurité et la santé des personnes. • Proposer des aliments sains dans les stades et les fan zones. • Renforcer la prévention du tabagisme dans les stades, les fan zones et autres lieux. • Engager des accords de collaboration avec les pays pour évaluer les activités visant à bâtir un héritage. • Partager les enseignements tirés avec le Comité international olympique pour Paris 2024 et Milan-Cortina 2026.

Dans le cadre de cet accord, deux programmes d’héritage du SC - Generation Amazing et B4Development (B4D) - assureront une collaboration opérationnelle et technique sur divers projets. Generation Amazing est un programme qui met le football au service du développement et dont l’effet positif a bénéficié à plus de 725 000 personnes dans le monde depuis son lancement à l’occasion de la candidature du Qatar pour l’organisation de la Coupe du monde de la FIFA™. Et B4D, première unité d’analyse comportementale de la Région, fait appel à la science comportementale pour trouver des solutions à divers problèmes de société. S.E. Hassan Al Thawadi, Secrétaire général du SC, a déclaré : « En tant qu’organisateur de la Coupe du monde de la FIFA, le Qatar entend souligner combien il est important de laisser des héritages sociaux durables et porteurs de transformations qui améliorent les vies - au Qatar, dans notre région et dans le monde entier. » « Ce partenariat est essentiel pour nous alors que nous nous préparons à accueillir le monde entier à la fin de cette année dans le contexte de la pandémie, qui a affecté tant de vies sur toute la planète. Nous mettons tout en œuvre avec nos partenaires locaux et internationaux pour faire en sorte que la Coupe du Monde de la FIFA soit saine et sûre. »

