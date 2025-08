Les drapeaux des communautés autochtones et des Maoris hissés lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Les drapeaux des populations indigènes d’Australie et d’Aotearoa Nouvelle-Zélande seront visibles lors des matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a écrit cette semaine aux responsables gouvernementaux des pays coorganisateurs afin de saluer leur soutien en faveur d’une demande formulée par le comité culturel féminin de la compétition ainsi que la Fédération Australienne de Football et la Fédération Néo-Zélandaise de Football. Après avoir récemment annoncé un partenariat avec plusieurs agences des Nations Unies pour mettre en avant différentes causes sociales tout au long de la Coupe du Monde Féminine 2023, la FIFA dévoile aujourd’hui des initiatives supplémentaires qui seront mises en œuvre en faveur des populations indigènes des deux pays, rappelant l’importance des communautés autochtones en Australie et des Maoris, ou tangata whenua (peuple de la terre), en Aotearoa Nouvelle-Zélande. Le drapeau national, le drapeau aborigène et le drapeau des indigènes du détroit de Torrès seront ainsi hissés dans chacun des six stades d’Australie, de même que le drapeau d’Aotearoa Nouvelle-Zélande et le drapeau maori (tino rangatiratanga) dans les quatre stades néo-zélandais. "La FIFA est consciente du rôle joué par les communautés autochtones d’Australie et les Maoris d’Aotearoa Nouvelle-Zélande dans l’organisation de la Coupe du Monde Féminine 2023. La création d’un comité culturel féminin afin de nouer des relations durables avec les communautés autochtones et maoris est une étape importante en amont de la compétition, tout comme la mise en place de mesures de communication et d’inclusion efficaces pour tous les aspects culturels de la compétition. Cette semaine, pendant la semaine NAIDOC en Australie et juste avant les célébrations Matariki en Aotearoa Nouvelle-Zélande, la FIFA a accepté la demande du comité culturel féminin, de la Fédération Australienne de Football et de la Fédération Néo-Zélandaise de Football, soutenue par les gouvernements des deux pays. Ces drapeaux importants témoignent d’un esprit de respect mutuel, d’identité nationale et de reconnaissance des cultures indigènes chez nos hôtes", a déclaré Gianni Infantino.