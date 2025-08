La majorité des supporters est favorable à une Coupe du Monde de la FIFA plus fréquente, selon un sondage

Un sondage a été mené à l’échelle mondiale dans le cadre de l’étude de faisabilité concernant la fréquence de la Coupe du Monde de la FIFA masculine. Les conclusions de cette enquête initiale menée en ligne en juillet 2021 seront intégrées à un processus de consultation plus vaste qui sera divisé en plusieurs phases.

Cette enquête a été effectuée par IRIS et YouGov, deux instituts de sondage indépendants, auprès d’un panel de 15 000 personnes qui avait été identifiées comme ayant un intérêt pour le football et la Coupe du Monde de la FIFA dans le cadre d’une étude de marché plus large impliquant 23 000 personnes issues de 23 pays émanant des six confédérations.

Les conclusions suivantes peuvent être tirées de cette première enquête :

. La majorité des supporters veulent voir la Coupe du Monde de la FIFA plus fréquemment ; . Au sein de cette majorité, la fréquence préférentielle est bisannuelle ; . Il existe des différences considérables entre les marchés dits « traditionnels » et les marchés du football en développement ; . Dans toutes les régions du monde, les jeunes générations sont plus ouvertes et plus intéressées par le changement que les autres générations. Résultats de l’enquête – En détail

La méthodologie appliquée pour l’enquête est disponible ici.