La FIFA publie son Rapport disciplinaire et éthique 2020/2021

La FIFA publie le 21 septembre 2021 son deuxième rapport annuel (2020/2021) sur les activités de ses organes juridictionnels indépendants que sont les Commissions de Discipline, de Recours et d’Éthique. Le Rapport disciplinaire et éthique de la FIFA propose des statistiques détaillées des plus de 1 000 cas traités par ces instances lors de la saison écoulée. Au total, la Commission de Discipline s’est penchée sur 856 dossiers, portant sur des domaines comme les compétitions, la protection des mineurs, la propriété des droits économiques de joueurs par des tiers, la manipulation de matches, le dopage et l’application des décisions des autres organes juridictionnels. Ce rapport contient également une analyse approfondie du travail de la Commission d’Éthique, dont la mission est de protéger le football contre les dangers ou dommages résultant de comportements ou pratiques contraires à la loi, à la morale ou à l’éthique. Cette analyse fournit les principaux chiffres relatifs aux cas traités par les deux chambres de la Commission d’Éthique, les sanctions imposées et la provenance des plaintes. Le Rapport disciplinaire et éthique de la FIFA 2020/2021 est disponible ICI et sur legal.fifa.com