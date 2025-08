La FIFA présente le Groupe d’Étude Technique (TSG) de Qatar 2022™

La FIFA a dévoilé ce 19 novembre 2022 la composition de son Groupe d’Étude Technique (TSG), chargé de livrer une analyse en profondeur de tous les matches de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, tout en contribuant à la compréhension et à l’essor de notre sport dans le monde. Mené par Arsène Wenger, Directeur du Développement du Football Mondial de la FIFA, ce groupe sera constitué de Jürgen Klinsmann (Allemagne), Alberto Zaccheroni (Italie), Cha Du-ri (République de Corée), Sunday Oliseh (Nigeria), Faryd Mondragón (Colombie) et Pascal Zuberbühler (Suisse). Il bénéficiera du soutien d’Ulf Schott, Chef du Département Programme de Haute Performance de la FIFA, et de Chris Loxston, Responsable du Groupe Analyse des Performances et Tendances de la FIFA, ainsi que d’une équipe d’analystes du football, d'ingénieurs et de chercheurs spécialisés dans le traitement des données, et d’analystes de performance basés au Qatar et au Pays de Galles. Pendant la compétition, la FIFA partagera les données et les indicateurs de performance les plus modernes de l’histoire avec les téléspectateurs du monde entier, mais aussi avec les équipes participantes et leurs joueurs. Conçus par l’équipe Haute Performance de la FIFA sous l’égide d’Arsène Wenger, le service d’intelligence augmentée dans le football proposera des indicateurs inédits destinés à enrichir la couverture et l’analyse de chaque rencontre. Cet ensemble de visuels d’intelligence augmentée seront affichés en réalité augmentée et au format traditionnel pendant et après le match. En plus d’analyser les actions sur le terrain, le TSG s'intéressera aux tendances et aux points de référence du football de demain, ainsi qu'à leur incidence sur la formation des entraîneurs et le développement des talents. "Notre objectif est de décrire, d’analyser et de décrypter ce qui se passe sur le terrain afin d’informer aussi bien les experts que les supporters", affirme Arsène Wenger. "En plus de collecter un nombre sans précédent d'informations, nous chercherons à trouver le juste équilibre entre l’expertise technique et les données. Nous voulons partager nos observations techniques avec le public au cours de la compétition, pas des mois après."