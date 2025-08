La FIFA lance un nouveau Diplôme Agréé en Leadership Technique

"Qualification reconnue au niveau international"

Le séminaire de six jours au Brésil se concentrera sur la compréhension des aspects culturels et organisationnels, le rôle du leader technique dans la conception et l’intégration d’une philosophie footballistique nationale ou encore la vision stratégique et la planification. À l’issue de cette première partie, les 25 participants entameront leur projet personnel, défini en fonction du parcours de chacun. Parallèlement, la formation se poursuivra en ligne. Ils se réuniront à nouveau en décembre pour un séminaire de six jours au Japon. Les deux derniers rendez-vous auront lieu en 2024.