La Commission de Recours de la FIFA fait droit aux appels déposés par le Paris FC et le Angers SCO

La Commission de Recours de la FIFA a fait droit aux appels interjetés par deux clubs français, le Paris FC et l’Angers SCO, et levé les sanctions imposées le 22 avril 2021 par la Commission de Discipline de la FIFA. Après analyse des circonstances de l’affaire, la Commission de Recours de la FIFA a considéré que les éléments de preuve présentés par les deux clubs suffisaient à infirmer la présomption de transfert-relais. La commission s’est notamment estimée raisonnablement convaincue de l’absence de volonté des clubs de contourner les dispositions du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs relatives à l’indemnité de formation lors de la chaîne de transferts visée. Les décisions rendues par la Commission de Recours de la FIFA ont été notifiées aujourd’hui aux parties concernées