En 2023, la Fondation FIFA soutiendra 114 organisations via son programme Community

En 2023, des fonds seront alloués via le programme Community de la Fondation FIFA.

Grâce à ce programme, des organisations à but non lucratif ont la possibilité de demander un financement des initiatives axées sur le football et le développement durable

Le programme vise à aider les enfants et les jeunes défavorisés du monde entier

À l’occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, la Fondation FIFA confirme que 114 organisations à but non lucratif issues de 54 pays bénéficieront en 2023 d’un soutien financier dans le cadre du programme Community.

L’objectif du Programme Community consiste à aider les projets locaux misant sur le pouvoir du football à instiller un changement social positif et s’attaquer aux enjeux les plus urgents auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes défavorisés de par le monde. Le programme invite par ailleurs les ONG à mettre en place des initiatives promouvant la santé, le bien-être, l’éducation, l’égalité des sexes, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, la paix, la justice et l’efficacité des institutions dans une optique de bonne gouvernance et de croissance économique.

Dans le cadre de l’annonce de la liste des organisations soutenues en 2023, Mauricio Macri, président exécutif de la Fondation FIFA, a expliqué : "Le football a ce pouvoir unique de parler à des milliards de personnes dans le monde. Tous les jours, ce pouvoir permet de générer un changement social positif. Ce pouvoir est au cœur de l’action de la Fondation FIFA et des objectifs qu’elle vise par le biais de son programme Community. Entre 2020 et 2022, les projets financés par le programme ont permis d’aider plus de 250 000 personnes réparties sur toute la planète. En 2023, nous souhaitons en aider encore plus. J’ai hâte de découvrir les répercussions positives des initiatives menées par les organisations sur leurs communautés."

Lancée en février 2023, l’appel à candidatures de l’édition 2023 du programme Community de la Fondation FIFA a attiré près de 1 000 organisations issues de 110 pays. Les organisations intéressées ont dû prouver qu’elles n’adoptent aucune pratique discriminatoire, qu’elles ont un but non lucratif et jouissent d’une situation financière saine, et qu’elles s’engagent en faveur de la prévention et de la protection des enfants. Les propositions soumises devaient être axées véritablement autour de l’utilisation du football comme outil de lutte contre les difficultés sociales et de promotion d’un changement social positif. De plus, les organisations ont dû satisfaire à des critères d’éligibilité stricts et soumettre de la documentation d’appui solide dans les domaines financier et de protection des enfants.

Enfin, les organisations sélectionnées et leurs projets concernent tous les genres et soutiennent les enfants et jeunes issus de groupes vulnérables (indigènes, minorités ethniques, religieuses et linguistiques, migrants, réfugiés, demandeurs d’asile, personnes déplacées, etc.).

La Fondation FIFA a été créée en 2018 dans le cadre de l’engagement de la FIFA à favoriser le progrès social et à s’attaquer aux grands défis mondiaux. Dans la droite ligne de la Vision 2020-2023 de la FIFA consistant à rendre le football véritablement mondial, de sa campagne "Le football unit le monde" (Football Unites the World) et des Objectifs de développement durable des Nations Unies, la Fondation FIFA met les valeurs intrinsèques du football au service de l’humanité et de la planète, s’inscrivant ainsi parfaitement dans la raison d’être de la Journée internationale du Sport au service du développement et de la paix.