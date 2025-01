Un pic sans précédent pour les transferts internationaux

Le football féminin continue de croître avec 2 284 transferts (+ 20,8 %) et des dépenses totales de 15,6 millions USD, soit plus du double du montant de 2023

Au total, 78 742 transferts internationaux de joueuses et de joueurs professionnels et amateurs ont été finalisés au cours de l’année 2024. Après avoir établi un nouveau record en 2023 (USD 9,66 milliards), les clubs ont légèrement réduit leurs dépenses en 2024 (USD 8,59 milliards). Ce chiffre reste cependant supérieur au précédent record, établi en 2019 (USD 7,33 milliards).

En 2024, les clubs anglais sont ceux qui ont le plus dépensé (USD 1,88 milliard), mais aussi ceux qui ont le plus reçu (USD 1,34 milliard) d’indemnités de transfert. En ce qui concerne le nombre total de transferts, les clubs brésiliens ont été les plus actifs, avec 1 102 transferts entrants et 1 113 transferts sortants. Les statistiques de chaque association membre sont disponibles sur le site Internet associé au rapport Global Transfer Market.