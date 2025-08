Conférence juridique FIFA / ECA : les contrats des footballeurs 2023

Cet événement a vocation à partager les dernières réflexions et le savoir-faire en matière de contrats de footballeurs avec les professionnels occupant des postes de direction au sein de clubs ainsi que les conseillers juridiques internes. Tous les grands thèmes réglementaires et financiers seront abordés. Plusieurs experts de premier plan feront le déplacement afin de présenter aux participants les dernières évolutions, mais aussi les bonnes pratiques en matière de contrats de footballeurs. Ils en profiteront pour aborder des sujets pointus, comme la multipropriété de clubs, la réglementation relative aux agents, les salaires, les transferts et les prêts ou encore les clauses liées à l’influence de tierces parties ou à la propriété des droits économiques de joueurs par des tiers. Pendant deux jours, un grand nombre d’intervenants se succèderont pour partager leurs réflexions, leurs connaissances et leur expertise. Par ailleurs, des discussions auront lieu dans le cadre de tables rondes et d’ateliers pratiques. Emilio García Silvero, directeur Juridique et Conformité de la FIFA, a déclaré : "La FIFA est ravie d’organiser cette conférence avec l’ECA sur le thème des contrats des footballeurs. Dans la droite ligne de sa vision et de son objectif ultime consistant à rendre le football véritablement mondial, la FIFA est impatiente de rencontrer des dirigeants de clubs et des conseillers juridiques internes lors de cet événement de deux jours organisé à Madrid. C’est une excellente occasion de discuter avec des experts juridiques du football et de suivre des débats constructifs sur ce sujet à la fois intéressant et complexe que sont les contrats defootballeurs. Nous sommes certains que cette conférence permettra à l’ensemble des participants de partager leurs connaissances et d’échanger de manière transparente sur un sujet qui touche l’ensemble des parties prenantes." José Luis Andrade, conseiller général de l’ECA, a indiqué quant à lui : "Nous avons hâte d’ouvrir la première conférence juridique coorganisée par la FIFA et l’ECA sur le sujet des contrats des footballeurs. Elle s’adresse aux personnes occupant des postes de direction dans des clubs de football et aux conseillers juridiques internes. Elle sera aussi l’occasion d’écouter les interventions d’experts et d’échanger sur des problématiques clés associées aux contrats de footballeurs." Pour consulter le programme complet de la conférence et découvrir les modalités d’inscription, rendez-vous. Veuillez noter qu’en raison du nombre limité de places disponibles, seul un représentant par club est autorisé. L’ECA contactera directement ses membres en vue de leur inscription.