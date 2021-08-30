La FIFA publie un rapport retraçant dix ans de transferts internationaux

USD 48,5 milliards ont été dépensés en indemnités de transfert lors de la dernière décennie

200 associations membres de la FIFA ont été impliquées dans des transferts internationaux

Les 30 clubs les plus dépensiers en termes de transferts sont européens

La FIFA a publié un rapport sur les transferts internationaux de joueurs entre 2011 et 2020, ce qui constitue la plus vaste analyse jamais réalisée sur les transferts dans le monde. Le rapport confirme que l’activité sur le marché des transferts a connu une croissance constante pendant la dernière décennie.

En 2019, année record, le nombre de transferts s’est élevé à 18 079, contre 11 890 en 2011. Au total, 133 225 transferts et prêts internationaux professionnels ont été recensés sur la période analysée, pour USD 48,5 milliards dépensés.

200 associations membres de la FIFA impliquées Pas moins de 66 789 joueurs ont été transférés entre 8 264 clubs issus de 200 associations membres, ce qui illustre la portée du football dans l’économie globale. Avec 15 128 transferts, ce sont les footballeurs brésiliens qui ont été les plus sollicités. Les Argentins occupent la deuxième place de ce classement avec 7 444 transferts, suivis par les Britanniques (5 523), les Français (5 027) et les Colombiens (4 287). Les clubs européens sont les plus dépensiers Au cours de la dernière décennie, le nombre de clubs impliqués dans des transferts internationaux a augmenté de 30%, passant de 3 167 en 2011 à 4 139 en 2019. Au classement des 30 clubs ayant le plus dépensé sur le marché des transferts, tous sont européens. L’Angleterre compte le plus de représentants (12), viennent ensuite l’Espagne et l’Italie (5), puis l’Allemagne (3), la France et le Portugal (2), et enfin la Russie (1). Ces 30 clubs ont dépensé USD 22,8 milliards en indemnités de transferts, ce qui représente 47% du montant total sur la décennie.