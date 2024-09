La Commission de Discipline de la FIFA sanctionne Samuel Eto’o

La Commission de Discipline de la FIFA a sanctionné le président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Samuel Eto’o, d’une interdiction d’assister aux matches des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de six mois, pour avoir enfreint les articles 13 (Comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 14 (Incorrection de joueurs et officiels) du Code disciplinaire de la FIFA.