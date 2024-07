Déclaration de la Commission de Discipline de la FIFA

La Commission de Discipline de la FIFA a ouvert une procédure à l’encontre de l’Association Canadienne de Soccer, de Mme Beverly Priestman, de M. Joseph Lombardi et de Mme Jasmine Mander. Ladite procédure concerne une potentielle violation de l’article 13 du Code disciplinaire de la FIFA et de l’article 6.1 du Règlement des Tournois Olympiques de Football – Jeux de la XXXIIIe Olympiade, Paris 2024 – Compétition finale. Elle fait suite à des incidents impliquant un membre non accrédité de la délégation canadienne pour le Tournoi Olympique de Football Féminin, soupçonné d’avoir utilisé un drone pour filmer l’équipe féminine de Nouvelle-Zélande.