La Commission d’Éthique indépendante suspend à titre provisoire le président de la Fédération de Football des Maldives, Bassam Adeel Jaleel

La décision a été prise à la suite de l’enquête et de la demande subséquente de la chambre d’instruction de cette même Commission d’Éthique dans le cadre de la procédure initiée par le Bureau du procureur général des Maldives. Cette procédure faisait elle-même suite à une perquisition menée au siège de la FAM le 22 octobre 2023 concernant des allégations de blanchiment d’argent, de détournement de fonds, de corruption et d’autres infractions pénales impliquant l’utilisation de fonds de la FIFA par des officiels de la FAM.

Sur la base des informations et de la documentation obtenues au cours de la phase préliminaire de l’enquête, le président de la chambre d’instruction a déterminé qu’il existait un cas prima facie en vertu de l’article 62, alinéa 1 du Code d’éthique de la FIFA. Il a donc décidé d’ouvrir une enquête officielle à l’encontre de M. Jaleel pour de possibles violations des articles suivants dudit Code d’éthique : 14 (Règles de conduite générales), 20 (Conflit d’intérêts), 21 (Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages) et 29 (Mauvaise utilisation et détournement de fonds).