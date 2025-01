La chambre de jugement de la Commission d’Éthique sanctionne d’anciens et actuels officiels du football

Manuel Álvarez, ancien secrétaire général de la Fédération Vénézuélienne de Football (FVF), a été suspendu de toute activité liée au football pour une durée de cinq ans et s’est vu infliger une amende de CHF 993 603,93 en raison d’actes, omissions, mauvaise gestion, manque de diligence et négligences dans l’exercice de ses fonctions ayant permis le détournement de fonds de la FIFA et de la FVF, enfreignant ainsi les articles 29 (Mauvaise utilisation et détournement de fonds), 16 (Devoir de loyauté) et 14 (Règles de conduite générales) du Code d’éthique de la FIFA.