Le Bureau du Conseil adopte un cadre réglementaire temporaire pour le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA

La FIFA poursuit la consultation en vue d’établir un cadre réglementaire international robuste et durable

Ce cadre porte sur les règles régissant les indemnités pour rupture de contrat, la responsabilité conjointe et solidaire, les incitations à la rupture de contrat, les Certificats Internationaux de Transferts et les procédures devant le Tribunal du Football. Il vise à instaurer davantage de clarté et de stabilité en vue des périodes d’enregistrement à venir ainsi qu’à maintenir des règles universelles.