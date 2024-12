La FIFA publie son Rapport 2024 sur les agents

La domination européenne dans la pyramide des dépenses est largement imputable aux clubs anglais, qui ont été – de très loin – les principaux contributeurs avec un total combiné de plus de USD 193 millions. Les formations italiennes arrivent en deuxième position en matière de commissions versées aux agents des clubs qui engagent, avec USD 66,4 millions. Les Pays-Bas présentent de leur côté la plus haute part de transferts entrants dans lesquels le club qui engage a eu recours aux services d’un agent (46,7%), tandis que la Serbie est celle qui compte le plus haut taux de transferts sortants pour lesquels le club qui libère s’est appuyé sur un agent (30,3%).

En 2024, les agents de clubs ont été impliqués dans 2 185 transferts internationaux, soit un nouveau record et une hausse de 6,7% par rapport à 2023. En parallèle, 3 105 transferts internationaux dans lesquels un agent a représenté un joueur ont été réalisés en 2024. Cela correspond à 13,7% de tous les transferts et constitue une baisse de 7,6% par rapport à 2023. En ce qui concerne le football professionnel féminin, les clubs ont dépensé plus de USD 1 million pour les services d’agents de clubs pour la deuxième fois de l’histoire, débouchant sur un total de près de USD 3,1 millions. Ce chiffre est plus de six fois supérieur à celui de 2020 et représente plus du double de celui de 2023 (USD 1,4 millions).