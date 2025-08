Lancement du Programme Qualité de la FIFA pour les systèmes d’éclairage

La FIFA est fière d’annoncer le lancement d’un Programme Qualité de la FIFA pour les systèmes d’éclairage. Cette initiative vise à aider les propriétaires de stade dans le choix et l’installation de systèmes d’éclairage répondant aux critères de qualité et de performance établis par les organisateurs de compétitions.

Développé en collaboration avec des fédérations, des experts de renom du secteur et des instituts de tests du monde entier, ce programme comprend des procédures spécifiques pour le football, le beach soccer et le futsal pour normaliser cette technologie de pointe et la rendre plus accessible.

La performance sportive et l’expérience supportariale occupent une place de plus en plus importante, de même que les innovations technologiques comme le système électronique de suivi et d’évaluation des performances, la technologie sur la ligne de but, l’assistance vidéo à l’arbitrage ou la télévision haute définition. Dans ce contexte, la nécessité de disposer de systèmes d’éclairage capables de satisfaire aux exigences du sport moderne paraît incontournable. L’évaluation comprend notamment un audit de l’ensemble des normes auxquelles les luminaires (produits) doivent répondre, la validation de la performance modélisée de l’ensemble du système avant son installation et un test sur site, à partir d’un équipement calibré.

Une liste de l’ensemble des produits (luminaires) de fabricants licenciés répondant aux exigences de la FIFA est disponible dans le pôle de ressources de la FIFA. Les stades évalués selon les critères du manuel de tests de la FIFA et qui satisfont aux critères des organisateurs de compétitions recevront une certification FIFA officielle et figureront également dans le pôle de ressources.

Afin de renforcer la crédibilité et la fiabilité du Programme Qualité de la FIFA pour les systèmes d’éclairage, nous avons accrédité trois instituts de tests : International Illuminance Services (IIS), Sports Labs Ltd et Labosport. Ces instituts ont fait la preuve de leur expertise et de leur compétence dans l’évaluation exhaustive et précise des produits et des systèmes d’éclairage. Les installations bénéficiant de l’accréditation du Programme Qualité de la FIFA ont donc passé avec succès une série de tests rigoureux, prouvant qu’ils répondent aux normes les plus exigeantes du programme.

Avec le lancement de ce Programme Qualité de la FIFA pour les systèmes d’éclairage, la FIFA entend promouvoir l’excellence et fournir une référence de confiance pour les installations dans les stades du monde entier. Ce programme ne bénéficiera pas uniquement aux clubs professionnels et aux stades, mais aussi aux organisations impliquées dans le football de base. Ainsi, quel que soit le niveau, tous les acteurs du secteur disposeront de systèmes d’éclairage fiables et de qualité.