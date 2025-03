Journée mondiale de sensibilisation aux traumatismes crâniens : la FIFA publie les premiers résultats de sa campagne relative aux commotions cérébrales

La campagne aurait permis de toucher plus de 835 millions de personnes dans le monde

Plus de 90 associations membres de la FIFA ont repris la campagne à leur compte depuis son lancement en septembre dernier

L’initiative encourage à considérer les commotions comme de graves traumatismes crâniens, à apprendre à en détecter les symptômes et à protéger la santé des joueurs et joueuses en toutes circonstances

Selon les premières estimations, l’historique campagne de sensibilisation aux commotions cérébrales élaborée par la FIFA en partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), intitulée Suspecter et protéger, aurait déjà permis de toucher 835 millions de personnes. Avec 482 700 interactions en ligne et 2070 exemplaires de la « boîte à outils » téléchargés, les chiffres sont encourageants et devraient continuer à grandir. La campagne, lancée en septembre 2024, a été adoptée par des associations membres de la FIFA dans toutes les confédérations. Plus de 90 d’entre elles ont assisté à des présentations et repris l’initiative à leur compte, ou se sont engagées à la déployer dans le football de sélections, de clubs et de base à l’échelle nationale.

À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation aux traumatismes crâniens, célébrée le 20 mars, les spécialistes et diverses organisations s’évertuent à accroître la mobilisation autour des blessures à la tête. Cette année, le Dr Andrew Massey, directeur de la sous-division Médical de la FIFA, s’est ainsi rendu à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse) afin de présenter l’approche de la FIFA en matière de gestion des commotions cérébrales et de sensibilisation au sujet.

La Fédération Ougandaise de Football (FUFA), pour sa part, compte parmi les nombreuses associations membres de la FIFA à avoir adopté la campagne. Elle a ainsi organisé des sessions d’information à l’intention de ses équipes nationales masculines et féminines dans toutes les catégories d’âge, fait la promotion de la campagne sur les réseaux sociaux et développé un programme avec son personnel médical afin de mettre en œuvre, à autant d’échelons que possible, le Protocole de la FIFA relatif aux commotions cérébrale ainsi que le Protocole de la FIFA relatif aux commotions cérébrale – Football de base.

« La FUFA est fière de soutenir la campagne de sensibilisation aux commotions cérébrales, initiative conjointe de la FIFA et de l’OMS », a affirmé le Dr Apollo Ahimbisibwe, responsable médical de la fédération. « Nous nous engageons à informer les joueurs et joueuses de première division, les équipes nationales, les entraîneurs, les encadrements médicaux et toutes les parties prenantes du football ougandais.

« À travers des mesures de formation et d’éducation, nous insistons sur le fait qu’aucun match ne mérite que l’on joue avec sa santé. Pour mettre en place des conditions de jeu sûres, nous allons diffuser le message dans l’ensemble du pays, dans les écoles, au sein des équipes qui ne disputent pas de championnat et auprès de tous les amateurs de football. La santé et le bien-être de nos joueurs et joueuses sont des aspects essentiels, et nous voulons que le football soit un sport sûr pour tout le monde. »

La FIFA et l’OMS ont lancé la campagne Suspecter et protéger pour offrir des conseils pratiques aux joueurs et joueuses, aux entraîneur(e)s et au personnel médical. Elles s’appuient pour cela sur trois messages clés :

Soyez attentifs Que vous soyez joueur, joueuse, entraîneur(e) ou proche d’une personne pratiquant le football, il est essentiel de comprendre que les commotions cérébrales doivent toujours être prises très au sérieux. Apprenez à reconnaître les signes les plus courants de commotion et demandez un avis médical d’urgence en cas de besoin

Suspectez Toute personne subissant un choc à la tête direct ou indirect, à la suite d’un coup sur le corps, le cou ou les épaules, doit être examinée. Il ne faut pas oublier que les symptômes peuvent n’apparaître que 72 heures après le choc.

Protégez Toute personne présentant un ou plusieurs symptômes doit immédiatement quitter le terrain. Un médecin doit être consulté dès que possible. Certains symptômes nécessitent un examen médical urgent. Suivez les conseils de la FIFA sur la façon de revenir au jeu en toute sécurité.

Par ailleurs, à l’approche de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, la FIFA a commencé à dispenser des formations afin que les membres des encadrements médicaux soient le mieux préparés possible pour traiter les blessures graves sur le terrain.

Suspecter et protéger : aucun match ne mérite que l’on joue avec sa santé 01:11

Le cours de médecine d’urgence de la FIFA – niveau avancé fait partie intégrante des préparatifs pour toute grande compétition de la FIFA et répond à la volonté de l’instance dirigeante de standardiser les soins médicaux dans le cadre des matches de football à travers le monde en proposant une formation haut de gamme aux personnes chargées de veiller à la santé des joueurs et joueuses.