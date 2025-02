Depuis sa création en 1996, le Programme Qualité de la FIFA a permis d’élaborer plus de 20 manuels de tests pour des produits, surfaces et technologies utilisés dans le football. La recherche est essentielle à l’amélioration de ces manuels au fil des années, au maintien de la pertinence des produits et à l’augmentation des standards aux niveaux professionnels et amateurs. Parmi les moyens de communication utilisés à cet égard, il y a la présentation de toute nouvelle méthode ou autre équipement de test qui pourraient contribuer à avoir des résultats de manière plus simple ou économique, ou via des moyens (nouveaux ou adaptables) permettant une meilleure évaluation des résultats en raison d’une innovation dans la conception du produit.