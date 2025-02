Après les premiers essais hors ligne menés en décembre 2019 lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2019™, la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu a été installée en février 2021 au stade Ahmad ben Ali et testée en direct par les arbitres vidéo dans le cadre du match pour la cinquième place, opposant le club hôte du Al-Duhail et les Sud-Coréens du Ulsan Hyundai FC.

Basé sur l’intelligence artificielle, le système exploite les données de suivi des mouvements des joueurs et du ballon fournies par des caméras spécifiques afin de déterminer le point de contact avec le ballon et de créer automatiquement une ligne de hors-jeu. Une alerte automatique informe le technicien vidéo, installé à côté de l’arbitre assistant vidéo, d’une possible position de hors-jeu, après quoi la ligne de hors-jeu et le point de contact sont mis à disposition de l’arbitre vidéo pour vérification.