L’un des principaux sujets était le développement d’un concept d’assistance vidéo à l’arbitrage simplifiée, dans le but de créer des systèmes plus abordables et de permettre l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage à tous les niveaux du football. Le groupe de travail a identifié les facteurs de coûts variables et a discuté de la possible diminution de la qualité ainsi que des exigences minimales de telles installations technologiques. En outre, la Confédération Asiatique de Football (AFC), la Fédération Française de Football (FFF) et l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) ont transmis au groupe de travail les résultats de leurs tests hors ligne avec une technologie moins coûteuse.