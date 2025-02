Afin de continuer à développer des technologies – nouvelles ou non – au service du football, les tests en question ont été axés autour de deux objectifs prioritaires : la détection semi-automatisée du hors-jeu et la communication avec les supporters. Plusieurs essais ont ainsi concerné la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu, qui s’appuie sur un système dédié de caméras installées sous le toit des stades et chargées de suivre jusqu’à 29 points de données par joueur ainsi que le ballon. Des tests hors ligne concernant les systèmes de visualisation améliorée du hors-jeu proposés par différents fournisseurs ont également fait l’objet d’une attention particulière, de même que des tests internes portant sur deux applications mobiles, l’une destinée aux supporters dans les stades et l’autre consacrée au suivi des performances des joueurs. Événements à venir Les prochains tests en vue des grands rendez-vous de 2022 et 2023 sont prévus dans le cadre de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Émirats arabes unis 2021™, qui se tiendra du 3 au 12 février prochains.