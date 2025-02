Cet événement organisé à Munich après validation des différents volets a permis de tester l’architecture technique telle qu’elle pourrait être déployée lors des compétitions de la FIFA. Grâce aux enseignements tirés des nombreuses étapes de validation et à la mise en œuvre des protocoles de synchronisation et d’intégration, il a été possible de faire fonctionner en temps réel les systèmes semi-automatisés de détection du hors-jeu. Sur le terrain, ce sont des joueurs d’une académie de haut niveau qui ont mis en pratique les situations de match soumises à l’analyse. Enfin, la génération d’un signal susceptible d’être diffusé par des télévisions ou visualisé par des tiers a également fait l’objet de tests.