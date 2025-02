L’assistance vidéo à l’arbitrage est devenue un concept incontournable dans le monde du football et aspire à jouer un rôle majeur pour améliorer la transparence et la qualité du jeu.

Comme dans d’autres aspects de la vie, la technologie évolue rapidement dans le sport et la FIFA entend rester dans le rythme. À cette fin, elle a organisé le jeudi 6 février au siège de la FIFA à Zurich la réunion inaugurale du groupe de travail innovation et excellence, à laquelle ont participé treize organisateurs de compétition ainsi que l’International Football Association Board (IFAB). Ce groupe de travail aura pour mission première de se pencher sur le développement de la prochaine génération de technologies d’assistance vidéo à l’arbitrage ; il aura des objectifs clairs qu’il lui faudra atteindre d’ici à 2022.

Davantage d’informations plus rapidement et à moindre coût

Le groupe de travail innovation et excellence s’attachera à discuter et coordonner les prochaines étapes, mais aussi d’échanger des expériences et d’explorer de nouvelles pistes en vertu de trois principes directeurs:

Qui compose ce groupe de travail innovation et excellence?

Tous les membres du groupe de travail ont l’expérience de l’assistance vidéo à l’arbitrage et ont proactivement manifesté leur volonté d’aider la FIFA à développer la prochaine génération de technologies à mettre en œuvre ; ils ont en outre signé un protocole d’accord avec l’instance dirigeante. Il s’agit, par ordre alphabétique anglais, des organisations suivantes : la Confédération Asiatique de Football (AFC), la Fédération Brésilienne de Football (CBF), la Confédération Africaine de Football (CAF), la Fédération Néerlandaise de Football (KNVB), la Premier League anglaise (EPL) et Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), la Fédération Australienne de Football (FFA), la Fédération Allemande de Football (DFB) et la Ligue allemande de football professionnel (DFL), la Major League Soccer (MLS)/ l'Organisation des arbitres professionnels (PRO), la Fédération Polonaise de Football (PZPN), la Confédération Sud-Américaine de Football (CONMEBOL), la Fédération Espagnole de Football (RFEF) et l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA).