Petkovic veut ramener l’Algérie en Coupe du Monde

En plein ramadan, l’Algérie accueille les FIFA Series™ – l’occasion pour elle de se mesurer à Andorre, l’Afrique du Sud et la Bolivie. Ce rendez-vous doit aussi permettre aux Fennecs de faire oublier une prestation décevante en Coupe d'Afrique des Nations de la CAF. Supporters et dirigeants espèrent donc que l’arrivée aux commandes de Vladimir Petkovic marquera le début d'une nouvelle ère.

Préparation idéale

La passion des supporters algériens

"C’était une belle aventure et elle n’est pas finie", confirme celui que l’on surnomme le Docteur. "J’ai vécu beaucoup de choses et j’ai dû m’adapter à différents environnements. Pour le moment, je dois dire que je me suis facilement acclimaté à l’Algérie. J’ai découvert un environnement chaleureux et très motivant."