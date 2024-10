Mizoram fête son premier terrain en gazon artificiel

Mizoram doté d'un terrain en gazon artificiel en reconnaissance de son engagement dans le football

Le terrain de Sairang Dinthar officiellement inauguré le 8 mars 2021

"La FIFA est heureuse d'apporter la joie et le football à la communauté locale par le biais de cette nouvelle installation"

Situé à l'extrémité nord-est de la région de l'Inde frontalière du Myanmar et du Bangladesh, le Mizoram est une contrée isolée au relief accidenté et montagneux. Peu connu jusqu'à récemment, ce minuscule État est sorti de l'ombre grâce au ballon rond. Malgré ses succès, la Fédération de football de Mizoram (MFA), qui est affiliée à la Fédération indienne (AIFF), ne disposait pas d'infrastructures adéquates.

Le Conseil des sports de l'État de Mizoram a attribué le terrain local de Sairang Dinthar à la MFA en 2013. En 2016, le président de l'AIFF, M. Praful Patel, a annoncé lors de l'assemblée générale de la fédération que des fonds de la FIFA seraient alloués à l'installation d'une surface de jeu en gazon artificiel à Mizoram, en reconnaissance de son travail et de son engagement dans le football. Les travaux d'excavation ont débuté en août de la même année.

Les travaux ont été ralentis par la nature rocheuse du site. Les fortes pluies de mousson et la pandémie de Covid-19 ont en outre retardé la dernière phase du projet. La construction du terrain de la MFA à Sairang Dinthar a été finalement menée à bien grâce à une planification astucieuse, ainsi qu'à un haut niveau de coopération et d'exécution.

M. Robert R. Royte, ministre des Sports et de la Jeunesse du gouvernement de Mizoram l'a inaugurée officiellement le 8 mars 2021, en présence des dirigeants et du personnel de la MFA, de joueurs retraités et en activité, et du public. Le responsable du développement du bureau régional de la FIFA pour l'Asie du Sud, M. Prince Rufus, y a également assisté. M. Robert R. Royte a exprimé sa profonde gratitude à la FIFA à titre de ministre de Mizoram et de passionné de football. Il a assuré que le gouvernement de l'État construirait de nombreux terrains en gazon artificiel dans un avenir proche.

"Je tiens à féliciter les Fédérations de football d'Inde et de Mizoram à l'occasion de l'inauguration du projet spécial FIFA Forward 1.0 'Terrain de gazon artificiel de Sairang Dinthar', a commenté M. Sanjeevan Balasingam, directeur de la division Associations membres de la FIFA, Asie et Océanie. Je suis sûr que cette nouvelle infrastructure aidera plus que jamais à développer et à promouvoir le sport roi dans la région. La FIFA est heureuse d'apporter la joie et le football à la communauté locale par le biais de cette nouvelle installation. Je sais que la Fédération de Mizoram a des projets pour ce terrain et je lui souhaite tout le succès possible dans ses futures activités."

"La Fédération indienne de football est ravie de participer au processus de développement en aidant la Fédération de football de Mizoram à se doter d'un terrain en gazon artificiel dans le cadre du programme FIFA Forward, a déclaré M. Praful Patel, président de l'AIFF. L'AIFF s'est engagée à faire progresser le ballon rond dans tout le pays et elle connaît la passion de Mizoram pour le beau jeu. Elle remercie la FIFA pour son aide et se réjouit à l'avance de son soutien et de sa coopération."