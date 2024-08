La FIFA favorise le développement du football de jeunes au Mexique avec la Supercopa FMF 2024

La Supercopa FMF 2024 s’est déroulée du 7 au 18 août

Elle n’aurait pas pu être organisée sans les fonds du programme Forward de la FIFA

Il est déjà prévu d’organiser à nouveau la compétition en 2025 et 2026

La Fédération Mexicaine de Football (FMF) se félicite du succès de la Supercopa FMF 2024. Mise en place dans le cadre d’un projet créé en 2019, cette compétition s’est imposée comme un pilier pour le développement du football de jeunes au Mexique sur le long terme.

Organisée au siège de la FMF à Toluca, la Supercopa FMF a mis aux prises les plus grands espoirs du football national – y compris ceux issus des communautés mexicaines aux États-Unis – dans le but de détecter puis de former les futures stars du football mexicain.

La compétition n’aurait pu avoir lieu sans la contribution financière du programme Forward de la FIFA. Cet apport, qui illustre pleinement l’engagement de la FIFA à rendre le football véritablement mondial, est extrêmement précieux pour le développement du football mexicain. La tenue des éditions 2025 et 2026 a d'ailleurs déjà été confirmée.

Un projet à long terme

La Supercopa FMF 2024 est l’une des composantes d’un ambitieux projet mis en place par la FMF, qui souhaite créer et alimenter un vivier de jeunes capables d’évoluer au plus haut niveau lors des futures compétitions, notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui sera coorganisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ce projet s’articule autour de plusieurs phases stratégiques conçues pour optimiser la détection et la formation des talents.

La première phase a consisté à repérer les jeunes prometteurs par le biais de séances de détection organisées dans tout le Mexique ainsi qu’au Texas et en Californie, deux États américains où réside une importante communauté mexicaine. À l’issue de ces séances – qui ont permis d’observer plus de 4 800 jeunes –, 80 joueuses et 80 joueurs ont ainsi été sélectionnés dans les catégories U-13 et U-15.

La segunda fase se centró en la formación de estos talentos a través de clínicas de entrenamiento intensivas, donde los seleccionados recibieron instrucción en habilidades técnicas, tácticas y acondicionamiento físico.

Posteriormente, ya en la tercera fase, se llevaron a cabo campamentos de entrenamiento avanzados, donde los jugadores tuvieron la oportunidad de perfeccionar sus habilidades en un ambiente competitivo, enfrentando simulaciones de partidos que pusieron a prueba su capacidad para manejar la presión y tomar decisiones en el terreno de juego.

La Supercopa FMF 2024 en guise de point d’orgue

La quatrième et dernière phase du projet a été la tenue de la Supercopa FMF, une compétition réunissant la fine fleur des jeunes détectés au cours des phases précédentes. L’événement, qui s’est déroulé du 7 au 18 août, comportait un tournoi masculin et féminin en catégories U-13 et U-15, mettant aux prises la sélection nationale, une sélection amateur, une sélection de Californie et une du Texas.

Dans le tournoi masculin, les sections U-13 et U-15 de la sélection nationale ont toutes deux battu la sélection amateur en finale de leur tableau respectif.

Dans le tableau féminin, la victoire a également souri à la sélection nationale, qui a battu la sélection amateur en U-13 aux tirs au but après un nul 1-1, et la sélection de Californie en U-15 sur la plus petite des marges.