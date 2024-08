Le Canada, coorganisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 26™, se construit un avenir prometteur avec le premier Championnat du Programme de Développement des Joueurs

Le Canada organise un nouveau tournoi des clubs U15 et U17 à Edmonton

L’accent est mis sur le développement et la formation des joueurs et des arbitres.

La FIFA salue l’approche intégrale de Canada Soccer en matière de développement des jeunes

À moins de deux ans de la prochaine Coupe du Monde nouvellement élargie de la FIFA 26 ™, le Canada, coorganisateur du tournoi, se consacre au développement des jeunes dans le pays lors de son "Player Development Program Championship" (Championnat inaugural du programme de développement des joueurs).

Le PDP, financé par FIFA Forward, est la première étape importante du plan stratégique de l’Association canadienne de football (ACS). Il vise à renforcer l’écosystème du football local au Canada, en réorganisant des compétitions nationales de jeunes, en lançant le PDP et en mettant en œuvre diverses mesures visant à améliorer le développement des joueurs, la sécurité et la pratique du football au niveau local.

Quelque 504 joueurs de 28 clubs de football amateur de haut niveau, représentant quatre des 13 associations provinciales de football du Canada – l’Alberta Youth Soccer League, la BC Soccer Premier League, l’Ontario Player Development League et la Première Ligue de Soccer Juvénile du Québec – ont participé à cet événement de six jours au Bill Gilhespy Soccer Complex à Edmonton, en Alberta, réunissant des équipes masculines et féminines U15 et U17.

Cinquante matchs ont été joués dans les quatre catégories, pour aboutir à quatre matchs de championnat. L’Ottawa South United (garçons) et le CS St-Hubert (filles) ont remporté leurs finales respectives chez les U15, tandis que le CS Saint-Laurent (garçons) et le Calgary Foothills (filles) ont remporté l’or chez les U17.

"Ces joueurs et joueuses débordent d’énergie et de passion, démontrant qu’ils apprécient ce contexte de compétition", a déclaré le sélectionneur de l’équipe nationale masculine du Canada, Jesse Marsch. "Des équipes de différentes provinces ont eu l’occasion de se mesurer les unes aux autres, avec des styles de jeu variés. On a observé des équipes de qualité, et bien organisées. C’était un vrai plaisir et c’est le type de compétition qui aidera à construire la filière dans notre pays".

Ce premier PDP a permis de découvrir des talents, avec analyses des matches, identification des joueurs/joueuses, et détection grâce au programme Canada Soccer EXCEL. Tel le PDP, ce programme est une autre initiative de développement du football dans le Grand Nord, gérée par l’ACS, en partenariat avec les différentes associations provinciales.

"Nous sommes ravis d’avoir réalisé le premier championnat PDP, une compétition qui représente six ans de travail", a déclaré avec enthousiasme le directeur intérimaire du développement de Canada Soccer, Dave Nutt. "Cela a permis aux et joueurs et joueuses du réseau de notre PDP de démontrer leurs compétences face à certains des meilleurs clubs de jeunes amateurs du pays. « Nous tenons à remercier Alberta Soccer pour son accueil et toutes les associations membres régionales, ainsi que les clubs pour leur soutien."

Tout en étant axé sur les performances des équipes sur le terrain, ainsi que sur l’éducation et la création de réseaux hors terrain, le tournoi a également permis aux arbitres en herbe d’acquérir une expérience inestimable. Dix-huit arbitres de Canada Soccer issus du programme de développement d’arbitres élites ont participé à l’événement, et 20 autres ont été nommés par Alberta Soccer et son Comité de développement des arbitres. Tous ont bénéficié de séances pédagogiques quotidiennes, dirigées par des instructeurs de Canada Soccer, conçues pour initier la prochaine génération d’arbitres aux technologies, normes et pratiques les plus récentes. "Des arbitres du développement des élites de Canada Soccer et des jeunes espoirs de Soccer Alberta ont fait équipe pour cette compétition très disputée. Ainsi, un environnement idéal a été créé pour les inciter à élever leur niveau et répondre aux attentes du championnat", a expliqué Isaac Raymond, gestionnaire du département des arbitres de Canada Soccer. "Le championnat PDP a permis à ces arbitres de développer leurs compétences au cours d’une compétition de jeunes amateurs censée révolutionner tous les aspects du football au Canada, de la base, en passant par l’arbitrage et l’entraînement."

Le lancement du PDP fait partie d’un plan global et pluriannuel, visant à promouvoir le football des jeunes au Canada, en favorisant le développement et la croissance, au moment où le pays se prépare à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 26, conjointement avec ses voisins, le Mexique et les États-Unis. Ayant déjà soutenu la fondation de la Canadian Premier League depuis 2019, ainsi que l’investissement dans l’arbitrage et le soutien aux compétitions lors des deux derniers cycles de la Coupe du Monde, le financement de FIFA Forward fait partie intégrante de la réussite à long terme du projet.