Réunies à Miami, les associations membres des Caraïbes se penchent sur les plans stratégiques de développement du football.

Les réunions ont été l’occasion de réfléchir à la meilleure façon de poursuivre les investissements des fonds du programme FIFA Forward dans cinq territoires des Caraïbes

Les infrastructures au centre des préoccupations des associations membres

Programme FIFA Forward 3.0 : 2,25 milliards de dollars distribués aux 211 associations membres

La FIFA a organisé des séminaires à Miami avec cinq associations membres des Caraïbes pour discuter des objectifs stratégiques, des défis et de l’utilisation efficace des fonds du programme FIFA Forward pour développer le football dans leurs territoires respectifs.

Sur la période 2023-2026, la FIFA distribuera 2,25 milliards de dollars à ses 211 associations membres pour le développement du football, notamment les infrastructures, les coûts opérationnels et les compétitions.

En outre, le programme FIFA Forward vise à apporter un soutien sur mesure, avec la contribution d’experts de la FIFA, pour assurer le développement continu du football et sa croissance à long terme dans le monde. Les réunions ont également porté sur des sujets tels que savoir améliorer ses pratiques de gestion et répondre aux besoins immédiats avec le soutien de la FIFA.

Les infrastructures sont un pilier central de FIFA Forward 3.0, et Avanell Morton, Président de la Fédération de football des Îles Vierges britanniques (BVIFA), a déclaré que sa fédération s’en était inspirée.

"Le [plus gros] dossier sur lequel ils travaillent (avec nous) consiste à s'assurer que notre centre technique soit opérationnel, que nous disposions d’une nouvelle surface de jeu, d’un meilleur éclairage, d’installations sécurisées et accessibles, et que nous continuions à poursuivre le développement des infrastructures footballistiques de base… un complexe sportif professionnel rénové et moderne", a-t-il déclaré.

"C'est le but et l'objectif que notre Conseil - les membres exécutifs de la Fédération de football des Îles Vierges britanniques - essaie d'atteindre ; s'assurer que nous disposons de la structure appropriée pour continuer à développer le football, améliorer les conditions et les opportunités de jeu, et développer les talents".

Otashie Spring, Président de la Fédération de football de Saint-Vincent-et-les-Grenadines (SVGFF), a rapporté les mérites d'une récente réunion consacrée à l'utilisation efficace des fonds de FIFA Forward. Ses prédécesseurs ont utilisé ces fonds pour acquérir un terrain à Cane Grove pour y construire un centre technique national. Le site est maintenant en train d’être aménagé en mini-stade et en centre technique national. Cette installation comprendra un terrain en gazon artificiel, des projecteurs, des places assises et un bâtiment technique pour soutenir le développement du football local.

"Nous sommes une petite structure, en développement et pour 99% de notre budget, nous dépendons de ce que la FIFA nous accorde. En apprendre davantage sur ces ressources financières et sur les directives a donc été très enrichissant pour moi", a-t-il déclaré. "Le fait que la FIFA ait un bureau dans la région nous donne l'impression de faire partie intégrante de la FIFA, on se sent accueillis".

Les Îles Vierges américaines mettent l'accent sur le développement du football junior dans leur prochaine phase d'investissement. La Fédération de football des Îles Vierges américaines (USVISF) a déjà utilisé les fonds de FIFA Forward pour installer des projecteurs dans son centre technique de Sainte-Croix. Ils prévoient à présent de développer le football junior en achevant le complexe sportif de Sainte-Croix et en construisant de nouvelles installations à Saint-Thomas.

"Le grand défi pour nous est de créer un vivier de jeunes joueurs locaux. C'est pourquoi nous travaillons actuellement à la programmation d'une série de tournois et d'un format de compétition pour nos équipes U10 et U13. C'est très important pour nous et nous voyons les choses en grand", a déclaré Yohannes Worede, Président de la Fédération de football des Îles Vierges américaines. "Il existe des possibilités dans le cadre du Programme de Développement des Talents de la FIFA ; nous pourrions éventuellement faire appel à l'entraîneur de talent en temps utile. Il nous aiderait vraiment à nous développer et à mettre en place un parcours efficace de développement des joueurs".

La Fédération de football des Bahamas (BFA) a récemment amélioré ses infrastructures grâce au financement par la FIFA d'un nouveau terrain synthétique au stade Roscoe A.L. David Soccer Field. L’étape suivante est la construction d’une nouvelle installation technique et d'équipements pour les jours de match, qui comprendra des vestiaires pour les équipes et les arbitres, ainsi que des bureaux pour le personnel.

"Nous finalisons la phase de planification et sommes sur le point de commencer la construction d'un nouveau bâtiment technique et d'équipements pour les jours de match. Je dois féliciter la FIFA et son équipe pour l'assistance et les conseils qu'ils nous ont fournis jusqu'à présent", a déclaré Anya James, Présidente de la Fédération de football des Bahamas. "Avec le soutien de la FIFA, nous pouvons améliorer nos infrastructures afin de disposer de meilleures installations pour le développement de nos joueurs et de nos sélections nationales".

La Fédération de football de Trinité-et-Tobago (TTFA) se concentre sur l'amélioration des infrastructures en installant un terrain synthétique à la Maison du football pour parer les effets de la saison des pluies. Cette modernisation vise à améliorer les conditions de jeu pour les équipes du Championnat de football de Trinité-et-Tobago (TT Premier Football League) et les sélections nationales masculines et féminines.

"Le plus important pour nous est de mettre en place nos programmes nationaux, s’agissant de football féminin, de Championnat professionnel et de nos infrastructures", a déclaré Kieron Edwards, président de la TTFA. "Comme nous avons une saison des pluies, il est essentiel de disposer d'une surface où nous pouvons jouer toute l'année. L’installation d'un terrain artificiel est notre priorité afin que nous puissions organiser ces tournois tout au long de l'année, nous entraîner et disputer des matchs sur un terrain de bonne qualité, même pendant la saison des pluies".

Suite à ces rencontres, Jair Bertoni, Directeur des associations membres de la FIFA pour les Amériques, a remercié les présidents d'avoir pris le temps de visiter les bureaux de la FIFA à Miami.

Le nouveau bureau de la FIFA à Miami marque une étape décisive dans le renforcement de la présence mondiale de la FIFA et dans l'amélioration des liens avec les associations membres à travers les Amériques Jair Bertoni Directeur des associations membres de la FIFA pour les Amériques

"Le nouveau bureau de la FIFA à Miami marque une étape décisive dans le renforcement de la présence mondiale de la FIFA et dans l'amélioration des liens avec les associations membres à travers les Amériques. Cette proximité est essentielle pour favoriser des échanges dynamiques, renforcer notre soutien à chaque association, aligner les stratégies sur la vision de leurs présidents et veiller à ce que chaque dollar soit effectivement réinvesti dans le football".

"Grâce à une assistance ciblée et à un travail collaboratif, nous nous engageons à aider les membres à relever leurs défis, à améliorer leur utilisation des fonds du Programme Forward de la FIFA et à planifier des projets de développement du football de manière stratégique", a ajouté Jair Bertoni.