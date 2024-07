Vanuatu passe un nouveau stade avec l'aide de FIFA Forward

La modernisation a été réalisée en tenant compte de la durabilité, de l'accessibilité et de l'adaptation au changement climatique. Ce dernier aspect est particulièrement important dans le Pacifique et a été au centre du récent atelier sur les infrastructures et des installations de la FIFA en Papouasie-Nouvelle-Guinée .

L'étendue des travaux comprenait 1 500 sièges couverts, un terrain en gazon naturel, des bureaux, des projecteurs, des espaces de conférence, un parking, des vestiaires, des espaces de compétition et un parking. Des futurs plans prévoient l'expansion de la capacité et le développement d'un gymnase pour générer potentiellement des revenus supplémentaires.

On se souvient que l’équipe nationale était l’une des trois nations de l’OFC à participer à la récente édition inaugurale des FIFA Series™ . On a vu aussi Brian Kaltak devenir le premier joueur des îles du Pacifique à remporter un championnat de la A-League en 2023. Le capitaine de la sélection a d'ailleurs répété l’exploit le mois dernier avec les Central Coast Mariners. L’Académie de Teouma a été rebaptisée Académie Brian Kaltak l’année dernière à l'occasion de la visite du Président de la FIFA, Gianni Infantino : une façon d'inspirer les jeunes joueurs voulant suivre les traces de Kaltak.

