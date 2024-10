L'Ouzbékistan rénove une tanière pour ses Loups Blancs avec le soutien de FIFA Forward

"L'infrastructure est l'un des piliers les plus importants du développement du football. Le projet d'éclairage du terrain principal du Stade Dustlik permettra à la Fédération ouzbèke d'accueillir des matchs internationaux et nationaux", a déclaré Sanjeevan Balasingham, directeur régional Asie et Océanie pour la division Associations membres de la FIFA. "La qualité de la lumière permet une diffusion en haute résolution. Il est désormais plus commode pour l'UFA de programmer des rencontres. Cela favorise les joueurs, les officiels de match et les spectateurs. Nous tenons à féliciter nos amis et partenaires de longue date de l'UFA pour ce nouveau projet réussi, et nous espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres à l'avenir."