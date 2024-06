L’identité et la philosophie du football colombien, thème central du second séminaire de “Fútbol con Futuro”

L’objectif est d’améliorer, de consolider et de moderniser les méthodes de travail de toutes les sélections colombiennes et la détection de talents

Des sélectionneurs, des entraîneurs, d’anciens sélectionneurs et directeurs des équipes jeunes se sont réunis à Bogotá pour débattre de ce sujet

Les 20 et 21 mai a eu lieu à Bogotá le second séminaire du programme “Fútbol con Futuro” (un football avec un avenir), un projet de la Fédération colombienne de football qui, avec le soutien du programme FIFA Forward, vise à consolider et à moderniser les méthodes de travail de toutes les sélections nationales.