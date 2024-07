Les équipes nationales américaines de toutes les catégories d'âge convergent vers un seul et même style de jeu

Des méthodes d'entraînement uniformes adaptées à toutes les catégories

Un processus de réorganisation soutenu par le programme FIFA Forward

La Fédération Américaine de Football (USSF) a remanié son système d'entraînement pour les équipes nationales de jeunes avec le soutien du programme de développement FIFA Forward. L'objectif était de standardiser les styles de jeu et les méthodes d'entraînement dans toutes les tranches d'âge.

Avoir une philosophie de jeu claire est souvent considéré comme un élément clé du succès et le "2023 Youth National Team Development project" (projet de développement de l'équipe nationale des jeunes 2023) vise à rationaliser la philosophie et les idéaux des équipes seniors masculines et féminines jusqu'au niveau des moins de 15 ans. Le financement FIFA Forward a déjà permis de relancer le programme de l'équipe nationale de l'USSF après la pandémie de Covid-19.

Les États-Unis étant co-organisateurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aux côtés du Canada et du Mexique, le projet contribuera à garantir un héritage à long terme, allant donc au-delà du tournoi.

Cette nouvelle approche induit que le plan technique de l'USSF soit intégré dans chacune des strates d’âge, ce qui améliore considérablement le processus de développement et de suivi des jeunes joueurs de l'équipe nationale.

Tous les entraîneurs des sélections juniors sont désormais formés selon le plan technique mis en oeuvre par l’USSF. Une approche commune dans la préparation des stages et des compétitions a été adoptée. Analyse des performances, médecine sportive et données techniques sont notamment prises en compte dans cette stratégie globale.

Les USA repensent leur identité de jeu avec le soutien de FIFA Forward Previous 01 / 10 USA – Youth National Teams Development 2023-2024 02 / 10 USA – Youth National Teams Development 2023-2024 03 / 10 USA – Youth National Teams Development 2023-2024 04 / 10 USA – Youth National Teams Development 2023-2024 05 / 10 USA – Youth National Teams Development 2023-2024 06 / 10 USA – Youth National Teams Development 2023-2024 07 / 10 USA – Youth National Teams Development 2023-2024 08 / 10 USA – Youth National Teams Development 2023-2024 09 / 10 USA – Youth National Teams Development 2023-2024 10 / 10 USA – Youth National Teams Development 2023-2024 Next

Au début de chaque stage d'entraînement ou tournoi, joueuses et joueurs se voient rappeler les domaines clés du plan technique. Ils sont appelés à s’entraîner et à jouer en fonction de ceux-ci. Cela leur permet de mieux appréhender leur rôle et le style de jeu préconisé.

Ils sont façonnés à un style de jeu, le même dans toutes les catégories d'âge. Une section intitulée "USA Way" est comprise dans ce plan technique. Celle-ci met en évidence les caractéristiques du jeu prôné par l’USSF, au-delà des approches techniques et tactiques traditionnelles.

Grâce au projet Youth National Team Development, toutes les sélections ou presque ont pu s'entraîner, jouer et être soumises au plan technique de l’USSF. Il existe désormais un style de jeu reconnaissable dans toutes les équipes. "Le soutien de la FIFA au projet Youth National Team Development a été déterminant pour la mise en œuvre du plan technique de la fédération et la progression de nos équipes nationales", a déclaré Matt Reiswerg, en charge du développement du football au sein de l'USSF.

"Ce projet a permis à la fédération de se rapprocher de sa vision stratégique consistant à développer des équipes qui gagnent. Des centaines de joueurs et d'entraîneurs d'équipes nationales de jeunes ont ou bénéficier de ce cycle du Programme Forward. Le partenariat continu de la FIFA avec la fédération américaine a fourni des ressources et un soutien essentiels."

Des signes prometteurs ont d’ores et déjà été observés au niveau des jeunes, la sélection féminine U17 ayant remporté le championnat de la Concacaf 2024 de la catégorie.

Autre évolution significative impulsée par FIFA Forward : l'utilisation d'une technologie de pointe avec l'introduction de caméras lors des oppositions impliquant les sélections juniors. Six caméras permanentes sont installées au Centre National de Développement de Kansas City et sont utilisées pour les stages d'entraînement et les cours de formation des entraîneurs.

L'USSF utilise également un logiciel intégré dans le cadre d'un échange vidéo avec la National Women's Soccer League (NWSL). Le staff technique de l'USSF a accès à tous les matches de la NWSL et des extraits de ces matches sont utilisés pour compléter l'évaluation des joueuses dans le cadre du projet "Player Pathway Project".