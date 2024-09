Le président de la Mauritanie visite plusieurs projets financés par FIFA Forward

Le Président Mohamed Ould Ghazouani est venu inspecter plusieurs projets FIFA Forward à Nouakchott

USD 11,1 millions ont été consacrés à l’amélioration des infrastructures de football

La Fédération Mauritanienne de Football (FFRIM) aux commandes de cette montée en puissance

Le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, s’est rendu dans les locaux de la Fédération Mauritanienne de Football (FFRIM) afin d’observer par lui-même plusieurs projets ayant bénéficié de fonds FIFA Forward.

Le président Ghazouani a visité les installations de la FFRIM dans la capitale, Nouakchott, où plus de USD 11,1 millions ont été investis pour développer et rénover les infrastructures de football.

Les locaux de la FFRIM ainsi que le stade Cheikha Boïdiyaont ont été parmi les premiers bénéficiaires de ces travaux. Construite dans les années 60, cette enceinte de 5 000 places s’est récemment dotée d’un terrain en gazon synthétique. D’autres parties du bâtiment ont également profité de cette remise à neuf, à commencer par les vestiaires.

"Il y a quelques années, en 2016 ou 2017, on allait se retrouver sans stade en Mauritanie. Le stade olympique était en travaux et nous devions recevoir le Burkina Faso dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019", explique Ahmed Yahya, le président de la FFRIM.

Le Président de la Mauritanie visite les projets financés par FIFA Forward 03:13

"Nous nous sommes dit qu’il y avait une aubaine : la FIFA venait de lancer le programme Forward. Nous avons tout de suite fait une demande, la FIFA nous a accompagnés et dans un temps record, nous avons pu réaliser le stade Cheikha Boïdiyaont, qui accueille tous les matches de l’équipe nationale."

"Non seulement nous avons pu construire ce stade mais, en plus, nous n’avons jamais été obligés de jouer à l’extérieur. Tout ceci grâce aux financements Forward. Ça a aussi été un porte-bonheur car, depuis lors, nous n’arrêtons pas de gagner dans ce stade."

Pour la Mauritanie, ces travaux de rénovation marquent le début d’une séquence rythmée par plusieurs projets Forward. Avec l’installation de trois autres terrains synthétiques, la construction d'un centre médical et l’ouverture d’une académie, les dirigeants mauritaniens n’ont pas chômé. Le siège de la FFRIM dispose désormais d’un bâtiment supplémentaire qui abrite sa propre chaîne de télévision, un restaurant et une boutique pour les supporters.

"Nous avons eu l’intelligence de bien utiliser les fonds Forward, en ayant une vision, un projet cohérent pour un centre technique situé un plein centre-ville où se trouvent également le siège de la fédération et toutes les commodités : les terrains d’entraînement, notre propre stade construit grâce au soutien de la FIFA et de son programme Forward", ajoute le président de la FFRIM.

"Aujourd'hui, nous inaugurons l’extension de notre bâtiment principal, avec nos nouveaux bureaux et notre nouvelle salle de réunion. Nous avons aussi l’extension de l’académie, qui est un projet merveilleux et ambitieux. Elle commence à donner des résultats, avec des jeunes joueurs qui émergent. Ils ne se distinguent pas seulement à l’étranger, ils aliment aussi nos clubs en première et en deuxième division, ainsi que nos équipes nationales."

"Depuis trois ans, la collaboration entre la FFRIM et la FIFA est très fructueuse", précise pour sa part Gelson Fernandes, le directeur de la sous-division Associations membres Afrique. "Notre relation est basée sur un engagement commun. C’est ce qui explique en partie ces résultats impressionnants."

L’amélioration des infrastructures s’inscrit dans une phase de croissance plus générale du football mauritanien, sur le terrain comme en dehors. Cette montée en puissance doit beaucoup à la stratégie de la FFRIM.

L’équipe nationale masculine disputera la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2023. La Mauritanie sera présente en phase finale pour la troisième édition consécutive, elle qui n’avait jamais réussi à franchir les qualifications auparavant. Créée en 2019, l’équipe nationale féminine continue, quant à elle, d’engranger les bons résultats.

"Nos équipes de jeunes, de beach soccer, de futsal et nos sélections féminines jouent, s’entraînent et travaillent dur. Nous abordons l’avenir avec beaucoup d’ambition et de sérénité. Nos championnats fonctionnent bien. Nos programmes d’entraînement aussi", note Ahmed Yahya.

"Je crois que l’on peut dire que le football mauritanien est sur la bonne voie et qu’il profite pleinement de ce centre. Tout ceci nous donne la possibilité d’envisager de nouveaux projets car il est clair que nous avons ici un établissement de grande qualité, qui va permettre à la Mauritanie de poursuivre sa progression."