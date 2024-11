Le Costa Rica dévoile le premier projet vert de la région avec le soutien de FIFA Forward

La première phase du plan d'amélioration durable de son complexe sportif a été achevée avec succès

Le programme FIFA Forward a fourni des conseils techniques et financiers

Réduction de 41 % de la consommation d'énergie

La Fédération costaricienne de football (FCRF) a achevé avec succès la première phase de son plan d'amélioration durable de son complexe sportif, premier "projet vert" d'Amérique latine soutenu par le programme Forward de la FIFA.

Axée sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone, cette évolution représente une étape importante dans la stratégie de durabilité environnementale de la fédération, tout en rationalisant les ressources opérationnelles.

Le projet comprenait notamment l'installation de panneaux solaires et le remplacement des projecteurs autour des terrains. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de 41 % et l'empreinte carbone de plus de six tonnes de dioxyde de carbone (CO₂) par an.

Efficacité énergétique et économies d'énergie solaire

Pierre angulaire du projet, l'installation de panneaux solaires de 208 565 watts permettra de couvrir jusqu'à 41,93 % de la consommation moyenne d'énergie du site. Les coûts énergétiques mensuels seront par conséquent réduits de 10 863,57 USD (moyenne entre mars 2023 et février 2024) à environ 6 458,50 USD.

Les projecteurs conventionnels des terrains en gazon artificiel, gazon naturel, et de beach soccer, ont également été remplacés par des lumières LED à haute efficacité.

"Nous avons toujours été déterminés à fournir à nos sélections et à nos encadrants des installations de niveau international, et pour ce faire, nous devons être à la pointe du progrès. Aujourd'hui, la Fédération costaricienne de football montre la voie à suivre en Amérique latine en matière d'utilisation d'énergie renouvelable", a déclaré Gustavo Araya, secrétaire général de la FCRF.

"En installant ces panneaux solaires, nous économisons non seulement une quantité importante d'énergie, mais nous réduisons aussi considérablement notre impact sur l'environnement. Ce projet représente un pas audacieux vers un avenir plus vert, car il symbolise notre engagement à laisser un héritage durable aux générations futures."

La qualité de l'éclairage a également été considérablement améliorée. L'éclairage du terrain de beach soccer est passé de 150 à 320 lux, tandis que celui du terrain synthétique est passé de 100 à 240 lux. L'éclairage du terrain avec le revêtement "gazon" est passé de 250 à 500 lux pour répondre aux normes minimales requises pour les stades de deuxième division au Costa Rica.

"Aujourd'hui, grâce au leadership de la Fédération costaricienne de football, la région progresse en matière d'énergie renouvelable. C'est une étape clé vers un avenir durable" s'est réjoui Derek Canavaggio, coordinateur du développement pour le bureau régional de la FIFA au Panama.

"Avec l'installation de panneaux solaires, nous avons non seulement baissé la consommation d'énergie et les coûts associés, mais nous avons aussi considérablement réduit notre impact sur l'environnement. Ce projet, soutenu par le Programme Forward de la FIFA, symbolise l'engagement de la FIFA en faveur du développement durable, en renforçant une fédération moderne et responsable qui vise à laisser un héritage vert aux générations futures."

Un impact positif à long terme

Toutes ces améliorations s'inscrivent dans le cadre des Objectifs stratégiques 2023-2027 pour un Football Mondial du Président de la FIFA, Gianni Infantino, qui visent à soutenir le développement durable.

"Faire face à des engagements environnementaux dans une organisation comme la nôtre implique de nombreux défis, mais nous avons opté pour les énergies renouvelables avec le soutien de la FIFA et de toute notre fédération afin d'avoir un impact positif sur nos zones de travail, tout en protégeant l'environnement. Ces actions nous aident également à consolider une fédération plus forte et plus moderne en plaçant la durabilité au cœur de nos valeurs", a ajouté Osael Maroto, président de la FCRF.