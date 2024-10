La Géorgie inaugure un centre technique avec le soutien de FIFA Forward

Le Premier ministre de Géorgie, Irakli Kobakhidze, et le président de la Fédération Géorgienne de Football (GFF), Levan Kobiashvili, ainsi que Kakha Kaladze, l'actuel maire de Tbilissi, ont assisté à l'inauguration. M. Kobakhidze a souligné l'importance de ces installations, les décrivant comme une "infrastructure capitale" qui profitera aux enfants de la région en leur offrant la possibilité de edévelopper leurs compétences et de poursuivre leurs exploits sportifs".

Georgia unveils new football centre with support from FIFA Forward

Elkhan Mammadov, Directeur Régional de la Division Associations Membres Europe, était également présent. "Au nom de la FIFA, nous sommes honorés d'avoir accompagné cet important projet d'infrastructure et d'inaugurer ce centre technique exceptionnel, qui porte le nom du légendaire Kakha Kaladze, ancien joueur de l'équipe nationale et aujourd'hui maire de la ville de Tbilissi", a-t-il déclaré.

"Grâce au programme Forward de la FIFA, ce centre ne fera pas qu'honorer son héritage, il jouera également un rôle crucial dans le développement des talents locaux et dans les progrès du football en Géorgie, en formant de futurs champions ici même, à Samtredia. Nous nous réjouissons de l'initiative de la Fédération géorgienne de football de continuer à investir dans ses infrastructures." Kaladze, ancien défenseur, a été international de 1996 et 2011, disputant plus de 80 matches avec la sélection géorgiene. Sa carrière en club a débuté au FC Dinamo Tbilisi. Il a ensuite porté les couleurs du FC Dynamo Kyev puis de l'AC Milan - où il a passé 10 saisons et a remporté deux fois la Ligue des champions de l'UEFA - avant de terminer sa carrière au Genoa CFC.