La Côte d’Ivoire modernise son centre technique pour bâtir l’avenir

Pose de la première pierre de la modernisation du centre technique national de la Côte d’Ivoire

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme Forward de la FIFA

Gianni Infantino, Président de la FIFA : « Ce centre technique deviendra un véritable symbole d'espoir et d’opportunités »

Il y a un an presque jour pour jour, la Côte d’Ivoire s’imposait face à la Guinée-Bissau (2-0) en ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2023 (CAN) dont elle était l'organisatrice. Cette victoire était le premier jalon posé sur la route qui menait vers la gloire, les Éléphants ayant en effet décroché leur troisième sacre continental, devant leur public, quelques semaines plus tard.

Ce jeudi 16 janvier 2025, avec la pose de la première pierre de la modernisation du centre technique national, la Côte d’Ivoire s’est engagée sur un nouveau chemin qui pourrait bien la conduire vers de nombreux autres succès futurs. Organisé en grande pompe, l’évènement a eu lieu à Bingerville, commune située dans l’agglomération d’Abidjan, la capitale. Et cela a été une franche réussite.

Sur l’invitation de Yacine Idriss Diallo, Président de la Fédération ivoirienne de football, près de 200 personnes ont répondu présent à cette cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance à la fois solennelle et festive. Adjé Silas Metch, Ministre délégué auprès du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, chargé des Sports et du Cadre de Vie était au rendez-vous, mais aussi Véron Mosengo-Omba, Secrétaire Général de la CAF.

Divers présidents de fédérations de football africaines - dont Mathurin De Chacus, Président de la Fédération béninoise de football et membre du Conseil de la FIFA - la FIFA Legend Khalilou Fadiga, ou encore Gelson Fernandes, Directeur adjoint de la division Associations Membres de la FIFA, ont également fait le déplacement. Tous sont engagés et unis derrière ce projet de taille. « La pose de cette première pierre de la modernisation est très symbolique. Elle démontre une unité au sein de la famille du football ivoirien, et plus largement au sein de la famille du football africain. La FIFA sera toujours là pour accompagner, guider, et aider ses associations membres » a déclaré Gelson Fernandes qui représentait le Président de la FIFA à Abidjan. « Quand la Côte d’Ivoire gagne, c’est l’Afrique qui gagne! »

C'est un centre qui est consacré à la formation des filles et des garçons. Pour nous, c'est un outil indispensable pour le développement du football d'élite des jeunes Yacine Idriss Diallo Président de la Fédération ivoirienne de football

A l’image des Éléphants de 2024, il faut une équipe solide pour remporter des victoires. Sur le rectangle vert comme sur les autres terrains. Pour ce chantier d’envergure, la fédération ivoirienne de football (FIF) est ainsi soutenue par la FIFA dans le cadre de son Programme Forward. L’instance dirigeante du football aidera l’association membre à hauteur de USD 4,341,743.00 pour la modernisation de ce complexe.

« C'est un immense honneur et une grande joie de m'adresser à vous pour célébrer un moment historique : la pose de la première pierre de la modernisation du centre technique national de la Fédération ivoirienne de football », a expliqué le Président de la FIFA Gianni Infantino, dans une vidéo diffusée au cours de la cérémonie. « Ce geste symbolique marque le début d'un projet ambitieux, porteur de dynamisme, et d'avenir pour le football en Côte d’Ivoire ».

« Au nom de la FIFA, je tiens à exprimer notre fierté. Notre fierté d'accompagner ce projet qui témoigne de notre engagement constant à soutenir la construction d'infrastructures modernes, qui sont indispensables pour professionnaliser le football et pour former une nouvelle génération de talents », a-t-il poursuivi, le développement des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des académies de la FIFA figurant en bonne place dans les Objectifs Stratégiques 2023-2027 du Président de la FIFA.

La rénovation d’infrastructures existantes, dont une piscine, et la construction de nouveaux bâtiments adaptés aux besoins du football de haut niveau - parmi lesquels un espace médical, un centre d'hébergement, une salle de sport, et un bâtiment dédié à la formation - sont notamment au programme de ce chantier qui devrait durer 12 mois. Le site sera susceptible de recevoir les équipes nationales de toutes les catégories d’âge, les clubs locaux, et servir pour la détection et la formation des jeunes talents. « Ce centre technique deviendra un véritable symbole d'espoir et d'opportunités, un tremplin pour les jeunes joueurs, entraîneurs et passionnés, qui porteront haut les couleurs de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique toute entière durant les compétitions internationales », résume Gianni Infantino. « Cette première pierre que nous posons ensemble incarne une promesse, celle d'un avenir où le football unit, inspire et crée de nouvelles opportunités. »

La Côte d’Ivoire a sa feuille de route pour l'avenir. L’histoire a montré qu’elle savait la respecter.