FIFA Forward donne un coup de jeune aux installations kirghizes

Le Programme FIFA Forward a contribué à hauteur de 3,3 millions de dollars au projet de modernisation des centres techniques de Bishkek et d'Osh

Le Centre National d'Entraînement dispose désormais d'installations perfectionnées, sur et hors terrain

Quatre terrains en gazon artificiel ont été installés dans les deux centres afin d'offrir des conditions d'entraînement optimales

Deux projets de développement majeurs élaborés par la Fédération Kirghize de Football (KFU) ont été soutenus par le programme FIFA Forward dans le cadre d'une stratégie à long terme visant à renforcer les infrastructures footballistiques dans tout le pays.

Pour le bien-être à la fois des équipes et des supporters, et dans le but d'accroître la participation et de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté, la KFU s'est lancée dans un vaste projet de régénération du Centre National d'Entraînement (NTC) à Bishkek, la capitale. Une initiative inscrite dans le cadre de la troisième phase de FIFA Forward qui a alloué à un financement de 2 652 996 USD.

Une nouvelle structure destinée à l'hébergement pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes a vu le jour. Elle dispose notamment d'un réfectoire, de salles de réunion, d'une salle de conférence et d'installations de remise en forme. Bref, une base d'entraînement adéquate pour les équipes nationales du pays. Une tribune située à côté de l'un des terrains d'entraînement a également été rénovée : un toit couvrant les 1000 places assises a été installée. Quatre nouveaux vestiaires ont été construits et seront mis à disposition des joueurs et des officiels de match.

"L'approche collaborative de la KFU avec le gouvernement de la République Kirghize, via le programme FIFA Forward et le programme Enhance de l'AFC, a permis le développement d'infrastructures footballistiques remarquables, telles que l'académie de football de la KFU et le centre d'entraînement des équipes nationales", a déclaré le vice-président de la FIFA et le Président de la Confédération Asiatique de Football (AFC), Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, à propos du projet, qui comprend également la construction d'une cafétéria à l'usage des joueurs, du personnel, des supporters et des visiteurs. "Ces nouvelles installations de haut niveau permettront sans aucun doute de former les futures générations de footballeurs kirghizes, qui représenteront fièrement leur pays sur la scène internationale."

Si les besoins hors terrain étaient au centre des préoccupations, les revêtements des terrains du NTC et de l'académie Momunov à Osh ont également été retravaillés et officiellement inaugurés.

Grâce à 653 400 USD de fonds Forward provenant des deuxième et troisième phases du programme, la KFU a remplacé deux terrains dans chaque centre. À Bichkek, le terrain en gazon artificiel existant a été remplacé et peut désormais accueillir les équipes nationales, mais aussi des clubs et des écoles de football. Une autre pelouse artificielle a été posée dans le but de promouvoir la participation des jeunes au football et de faciliter leurs entraînements.