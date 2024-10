FIFA Forward accompagne la croissance du football de base aux États-Unis

Le programme Forward de la FIFA investit USD 3 millions dans l’initiative "Innovate to Grow" (Innover pour grandir – ITG) de la Fédération de Football des États-Unis

L’ITG vise à améliorer la participation, renforcer les compétences et faire tomber les barrières sociales et économiques dans tout le pays

L’initiative entend surfer sur l’enthousiasme suscité par la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour assurer l’avenir du football étatsunien

En contribuant de manière significative au financement de l’initiative "Innovate to Grow" (Innover pour grandir – ITG), le Programme de développement Forward de la FIFA soutient la Fédération de Football des États-Unis (USSF) dans ses efforts pour consolider les fondations du football dans tout le pays.

La Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, organisée conjointement avec le Canada et le Mexique, se dérouleront aux États-Unis et il y a donc tout lieu de s’attendre à ce que ces deux compétitions redynamisent significativement la croissance du football dans ce pays.

Cette exposition médiatique renforcée bénéficiera indirectement à l’ITG dans son objectif de renforcer le football de base en mettant des financements à la disposition des organisations membres de l’USSF, des joueurs et des joueuses, des entraîneur(e)s et des arbitres qui animent le football amateur. Cette approche devrait garantir la bonne santé de la discipline sur le long terme. "L’initiative ITG témoigne d’une volonté commune de l’USSF et de la FIFA de renforcer les organisations membres de la fédération, en reconnaissant le rôle essentiel qu’elles jouent dans le développement du football à travers le pays", explique José Alfonso Rodríguez, responsable du bureau régional au Panamá. "À travers la mise en œuvre de nouveaux programmes, nous souhaitons améliorer la participation et contribuer à la création d'un environnement dynamique qui perdurera sur plusieurs générations." "L’ITG a officiellement débuté en 2017 afin d’aider les organisations membres de l’USSF à concevoir des programmes innovants au service de la participation", explique Melissa Radke, directrice de la Stratégie membres de l’USSF. "La FIFA est consciente de l’importance de notre démarche. En décidant de nous apporter sa contribution à travers les fonds du programme Forward, elle valide la qualité du travail réalisé au quotidien par nos membres."

Le programme Forward couvrira USD 3 millions sur les USD 3,334 millions de la phase actuelle, qui court d’août 2023 à février 2027. Huit des 27 projets présentés par les 25 associations membres de l’USSF vont en outre bénéficier d’un premier financement. Bien entendu, tous ces projets correspondent aux grands principes de l’USSF en matière de formation, d’entraînement et de sécurité des joueurs. L’ITG accepte aussi bien les nouvelles initiatives que le renforcement de programmes existants depuis trois ans. Son action se concentre sur quatre secteurs stratégiques : augmenter de la participation des jeunes et des adultes, améliorer du taux de rétention, lutter contre les obstacles économiques et sociaux au sein des associations défavorisées et non affiliées dans les milieux ruraux et urbains, et favoriser la diversité des disciplines footballistiques. Plusieurs de ces programmes sont directement intégrés au système éducatif, comme par exemple à Indianapolis. Le programme "Public Schools Futsal" (Futsal à l’école) s’inscrit dans le cadre d’un plan à l’échelle de l’État pour faire découvrir ce sport à plus d’1,1 million d’écoliers.

"C’est une chance extraordinaire de pouvoir bénéficier de l’aide de la FIFA et de l’USSF dans cette noble mission", se félicite Dave Guthrie, directeur général d’Indiana Soccer. "Ces ressources supplémentaires vont nous permettre d’initier tous les écoliers d’Indiana au football." Atlanta, qui compte parmi les 16 villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, accueillera huit matches de cette édition, qui s’annonce d’ores et déjà comme l’une des plus inclusives de tous les temps. Le projet ITG pour la ville se propose justement de permettre à tous les enfants de jouer au football, en facilitant l’accès au terrain. "Grâce à la subvention octroyée par la FIFA et l’USSF, nous allons pouvoir réaliser notre projet en permettant à davantage d’enfants dans davantage de quartiers de jouer davantage au football. Nous sommes actuellement présents sur 13 sites à Atlanta et aux alentours. Dans tous ces secteurs, l’accès au football traditionnel était très compliqué pour les jeunes", explique Dan Howald, directeur de l’Application des programmes de l’American Youth Soccer Organization, qui s’est associée à Georgia Soccer dans le cadre de ce projet.

"Nous sommes reconnaissants de l’aide qui nous est fournie pour remplir la mission que nous nous sommes fixée. Nous sommes fiers de contribuer à l’engouement autour du football à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026." L’initiative fait également la part belle à l’amélioration de l'arbitrage, la formation des entraîneurs et au renforcement des compétences. Ainsi, dans l’Illinois, l’ITG a permis à l’Illinois Youth Soccer Association de couvrir les frais d’inscription au séminaire pour les arbitres débutants de l’USSF organisé en février 2024, ainsi que la moitié des coûts du kit d’arbitre débutant pour les adolescents de 13 à 17 ans. Cette initiative menée en collaboration avec la commission des arbitres d’Illinois Soccer et les clubs locaux a permis d’inscrire 300 joueurs en tant qu’arbitres au 1er octobre de cette année. "Le soutien de la FIFA a eu un effet notable sur le football de base, en nous encourageant à tester de nouvelles idées susceptibles de contribuer à la mise en place d’un environnement positif", note Mary Jane Bender, directrice générale d’Illinois Youth Soccer Association. "Ça prouve également que la FIFA est une organisation saine et bienveillante, qui comprend la réalité du terrain et nous accompagne dans la conception de solutions qui amélioreront l’expérience de chacun."

"L’ITG encourage les organisations membres de l’USSF à lancer de nouvelles initiatives qui porteront au-delà de leurs audiences traditionnelles, afin de donner la priorité à une croissance locale", lance en guise de conclusion Rodríguez, qui a pu se rendre compte par lui-même des retombées positives des programmes de l’ITG à Atlanta, Indianapolis et Chicago.