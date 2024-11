L'Aserrí FC a achevé un projet de rénovation de son complexe sportif

Les vestiaires, les tribunes et l'éclairage ont notamment été remis à neuf

"Ce projet est une source de motivation pour les enfants et les jeunes, car il leur permet de pouvoir rêver."

À Vuelta de Jorco, un district rural spécialisé dans la culture du café et situé dans le canton d'Aserrí, à un peu plus de 20 km au sud-ouest de San José, la capitale du Costa Rica, la vie de nombreux amateurs de football va changer.

Afin de se conformer aux récentes réglementations établies par la Commission des licences de la Fédération costaricienne de football (FCRF), le Club Aserrí FC a mené à bien un ambitieux projet de rénovation complète de ses vestiaires et de son complexe sportif.

Le projet, qui vise à renforcer le développement et la compétitivité du football de jeunes masculin et féminin dans cette région du Costa Rica, a été réalisé conjointement par le Programme FIFA Forward, la compagnie d'électricité locale, la municipalité d'Aserrí et le Comité des sports du canton.

Avec le soutien de FIFA Forward, Aserrí se concentre sur le football de jeunes 01:36

Freddy Arturo Quiros Campos, responsable des Projets à la FCRF, explique : "Ce projet améliore les conditions de pratique du football dans une zone rurale, hors de la grande région métropolitaine du Costa Rica. Il sera bénéfique non seulement pour une équipe professionnelle de deuxième division, mais aussi pour toute une population composée d'enfants, d'adolescents, de fans et de personnes qui pratiquent ce sport".

Il a également souligné le rôle joué par les différents acteurs dans la mise en œuvre du projet. "Le soutien des experts du Bureau Régional de la FIFA au Panama est vital pour le succès du développement de ces infrastructures. Au-delà de l'aide économique, ils fournissent des conseils et un suivi dans la gestion du projet, à la fois dans le domaine de la conception, de la construction et de l'administration des travaux. Ce sont des actions qui démontrent comment la FIFA, la FCRF, les clubs et les institutions publiques peuvent unir leurs forces afin de renforcer le développement du football et de la société en général."

Le projet a permis d'apporter un certain nombre d'améliorations impressionnantes au complexe sportif de l'Aserrí FC, qui évolue actuellement en deuxième division costaricienne et joue ses matches à domicile dans un stade d'environ 300 places.

"Grâce au soutien de la FIFA et de son programme FIFA Forward, nous disposons aujourd'hui dans un district rural du Costa Rica d'une infrastructure qu'il nous aurait été impossible de construire sans le soutien de FIFA Forward. Nous sommes extrêmement heureux, reconnaissants et enthousiastes que notre club ait été choisi dans le cadre de ce projet. Cela contribue au développement socio-économique et fait le bonheur de toute une communauté", affirme Carlos Solano, président de l'Aserrí FC.

Les vestiaires ont été réaménagés pour offrir des espaces adéquats et fonctionnels à l'Aserrí FC, à l'équipe visiteuse et aux arbitres.

Le vestiaire de l'équipe locale disposera désormais d'une surperficie de 40 m2 comprenant une salle pour se changer, un casier pour chaque joueur, quatre douches, deux toilettes et deux lavabos. Idem pour l'équipe visiteuse, avec une superficie de 35 m2. Les arbitres disposeront d'un espace de 15 m2 avec un vestiaire, deux douches, un WC et un lavabo. Une zone de stockage de 15 m2 est également prévue.

En outre, la tribune existante a été rénovée et agrandie. Elle est désormais dotée d'un toit métallique en tôle émaillée qui protégera le public des intempéries.

Enfin, un grillage anti-cyclonique a été installé sur la structure métallique qui entoure le stade, assurant la sécurité et la délimitation du site, ainsi qu'un portail piétonnier facilitant l'accès au terrain de basket adjacent, où 30 places de parking ont été créées, dont 2 places pour les personnes à mobilité réduite.

Dans ce projet, l'accent a été mis sur la durabilité, et cela se voit. Des LED ont remplacé les anciennes ampoules afin de réduire la consommation d'énergie. Des équipements sanitaires à faible consommation ainsi que des systèmes de collecte des eaux de pluie ont été installés afin de pouvoir réutiliser, pour arroser le terrain, l'eau des précipitations ainsi recueillie.

Derek Canavaggio, responsable du développement régional pour le Bureau régional de la FIFA au Panama, affirme : "Des projets comme celui-ci ont un impact incroyable non seulement sur le club concerné, mais aussi sur toute une communauté. Ce genre d'actions est un bienfait pour tout le monde. L'équipe et ses supporters disposent désormais d'un complexe sportif qu'ils peuvent considérer comme leur maison. C'est vraiment merveilleux de voir comment tout cela a aidé la communauté à prospérer. Des vendeurs de nourriture aux stands du marché artisanal, cette nouvelle infrastructure a permis de faire augmenter l'activité de cette commune et a fourni un foyer permanent aux Caciques de l'Aserrí FC".

L'achèvement de ce projet ne marque pas seulement une amélioration des installations sportives. Il établit également un héritage durable dans le football de jeunes en terre tica en fournissant un espace approprié pour le développement des futures stars du football masculin et féminin de ce pays d'Amérique centrale.